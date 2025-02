Latina. Consegnate le chiavi dell’Ex Garage Ruspi e dell’ex Banca d’Italia dal Comune alla Sapienza di Roma

LATINA: Stamattina la cerimonia di consegna delle chiavi dell’Ex Garage Ruspi e dell’ex banca d’Italia alla Sapienza di Roma.

“Cresce la città universitaria cresce Latina. Il futuro della sapienza il futuro della città. Benvenuta sapienza”: queste le parole della Sindaca Matilde Celentano questa mattina durante la firma dell’accordo tra Comune di Latina e Sapienza – Università di Roma, per la consegna dell’ex Garage Ruspi e dell’ex Banca d’Italia alla presenza della rettrice Antonella Polimeni.La sindaca ha ribadito l’importanza di questa scelta per aumentare l’offerta ai giovani, a partire dai servizi come la navetta da latina scalo a loro dedicata per finire ai nuovi spazi in consegna oggi. Un processo importantissimo per il rilancio di alcune zone della città.

L’intervista alla Sindaca Celentano

La Rettrice Polimeni ha spiegato che l’ impegno di sapienza continua su Latina che ha a tutti gli effetti i numeri di una piccola realtà universitaria. Il Polo pontino accoglie infatti circa 4000 studenti, il 30 per centro di altre regioni Italiane, a cuoi vanno aggiunti centinaia di collaboratori, ricercatore e personale docente.

L’intervista alla Rettrice Antonella Polimeni