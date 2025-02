Biblioteche pubbliche e centri socio-culturali di prossimità: giornata di studio a Latina

LATINA – Venerdì 14 febbraio, al Circolo Cittadino di Latina, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale, dei Comuni di Latina, Sabaudia e Terracina, l’Ordine degli Architetti e paesaggisti di Latina organizza la giornata di studio dal titolo “Di segni e di bagliori” a cura di Paolo Costanzo e Leonardo Majocchi, per una nuova biblioteca pubblica e per una rete di centri socio-culturali di prossimità.

Riprendendo il percorso iniziato il 14 maggio 2024, incentrato sulla presentazione del libro di Antonella Agnoli “La casa di tutti. Città e biblioteche, il progetto – spiegano i curatori – è inteso come attività di formazione per gli architetti, attraverso un dialettico confronto con la società civile e con il contributo determinante di chi, ai massimi livelli, si interroga sul tema delle biblioteche pubbliche e sui centri socio-culturali di prossimità. In questa occasione con Chiara Faggiolani, professoressa di Biblioteconomia della Sapienza Università di Roma, che verrà a relazionare su alcuni aspetti dei suoi ultimi libri, appena pubblicati”.

L’evento è articolato in due sessioni: la mattina (dalle 10-13) e il pomeriggio (15-18).

Parteciperanno all’incontro Gabriele e Giorgio Panizzi, protagonisti del Centro Comunitario Olivettiano di Terracina (1952) e Aurelio Paradiso, emerito responsabile del Centro di servizi culturali di Latina (1967-1973). Con loro interverranno docenti e studenti del Liceo Artistico, Liceo Classico, Liceo Scientifico G. B. Grassi e della Scuola Secondaria Frezzotti-Corradini. “Una partecipazione attiva, preceduta da una serie di incontri, incentrati sia sulla lettura del libro, sia, come nel caso dell’Artistico, sulla progettazione di piccole biblioteche, localizzate una in centro l’altra nel Quartiere Q5. Non mancherà il contributo della società civile, della cittadinanza attiva, le energie positive che abbiamo incontrato anche durante gli incontri preparatori”, spiegano ancora in una nota Costanzo e Majocchi. Daranno il loro contributo Don Leonardo Chiappini, vice parroco di San Luca, Laura Savelli, Commissione Cultura dell’Ordine, Freddy Cedrone, “Quartieri Connessi”, Filippo Vaccaro, “Lestrella pop”, Alfonso Di Cosimo, Biblioteca Comunale di Sabaudia, Lorenzo Salone, con un “corto” e i Gruppi Scout AGESCI Latina 1 – San Marco e AGESCI Latina 4 – San Luca.

Massimo Palumbo ha voluto dare il suo contributo con un’installazione site specific, un chiaro omaggio ad Olivetti ed alla relatrice, che darà luogo ad una semplice performance, come sorgente di energia civica. Ognuno potrà portare un libro, poggiandolo su uno dei cubi poggiati al centro della sala. A fine giornata, tutti saranno donati alla costituenda libreria di Lestrella pop. Chiara Faggiolani, “questo libro non vuole avere un taglio storico, ma invece essere radicato nel presente, attraverso la rilettura dei Centri culturali e Comunitari olivettiani, una rivoluzione a pieno titolo, che non si è esaurita… un’idea che può trovare applicazione anche nell’attualità, dando un senso rinnovato alle biblioteche, infrastrutture culturali per lo sviluppo di comunità, tra passione civile e azione sociale”.