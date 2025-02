Promosso, lascia la questura di Latina il vice Questore Vicario Gregorio Marchese

LATINA – Lascia la Questura di Latina il Vice Questore Vicario Gregorio Marchese, che in questi anni ha svolto il delicato ruolo prima con il questore Michele Spina, poi con Raffaele Gargiulo e infine con l’attuale questore Fausto Vinci. Promosso alla qualifica di Dirigente Superiore, lunedì lascerà il territorio pontino, dove era arrivato nel 2022. Nei tre anni a Latina si è fatto apprezzare per le sue doti umane e professionali. La promozione lo allontana da Latina per un incarico superiore che non è stato ancora ufficializzato.

“Il Questore di Latina, i Dirigenti della Questura e tutto il personale, fanno i migliori auguri al dr. Marchese e un grande in bocca al lupo per i futuri luminosi traguardi”, si legge in una nota arrivata nel pomeriggio dagli uffici di Corso della Repubblica.