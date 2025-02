Da oggi Cotral garantisce bus tra la stazione Monte San Biagio – Terracina Mare e la Città di Terracina

I collegamenti tra la stazione ferroviaria Monte San Biagio – Terracina Mare e la Città di Terracina saranno assicurati dai bus Cotral. Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia, infatti, hanno instaurato un dialogo con la società di trasporti della Regione Lazio, segnalando le difficoltà degli utenti del servizio ferroviario che spesso, per gli orari non coincidenti a anche a causa dei ritardi, non riuscivano ad usufruire del trasporto su gomma offerto da Cotral per raggiungere Terracina dalla stazione Monte San Biagio – Terracina Mare. Dopo una richiesta formale al termine dell’interlocuzione, la società di trasporti ha comunicato che, a partire da oggi 17 febbraio, gli orari delle corse Cotral presso la stazione ferroviaria Monte San Biagio – Terracina Mare sono stati adeguati al servizio di trasporto ferroviario. Durante la settimana saranno 53 in tutto le corse che garantiranno il collegamento tra il Polo Trasporti di Terracina e la Stazione Ferroviaria Monte San Biagio – Terracina Mare, dalle 04:05 del mattino alle 22:45. Saranno 50 invece le corse che durante la settimana garantiranno il percorso inverso, dalle 4:40 del mattino alle 23:55. Tutti gli orari sono disponibili sul sito