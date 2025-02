Insediamento Procuratore Spinelli, Cecere certo della sinergia per la legalità

LATINA – La Cisl di Latina commenta l’insediamento della nuova Procuratrice Aggiunta, Luigia Spinelli. La Dott.ssa Spinelli che ritorna nel capoluogo pontino dopo un periodo come sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha alle spalle una lunga carriera iniziata nel 2001 presso la Procura di Latina, dove ha condotto inchieste di rilievo come “Don’t touch” e “Arpalo”.

Roberto Cecere, Segretario Generale della CISL di Latina, ha dichiarato: “L’arrivo della Dottoressa Spinelli rappresenta un momento significativo per la nostra comunità. La sua comprovata esperienza e dedizione nel contrasto alla criminalità sono fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Come sindacato, riconosciamo l’importanza di una collaborazione stretta tra le forze dell’ordine, la magistratura e le parti sociali per promuovere la legalità e la giustizia nel nostro territorio. Auguriamo alla Dottoressa Spinelli un proficuo lavoro, certi che il suo operato contribuirà a rendere Latina una città più sicura e giusta per tutti.” La presenza di una figura come quella della Dottoressa Spinelli, con la sua esperienza e determinazione, rappresenta un valore aggiunto nella lotta contro le infiltrazioni criminali e nella tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.