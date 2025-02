Rete elettrica, al via il potenziamento nel centro urbano di Latina

LATINA – Hanno preso il via ieri gli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica nel centro urbano di Latina. Il progetto, frutto della collaborazione tra E-Distribuzione Unità Territoriale Latina e l’amministrazione comunale, prevede un investimento che supera i 9 milioni di euro per il solo 2025 e che continuerà nel 2026 e 2027 volto a migliorare la qualità del servizio elettrico per i cittadini.

Nel dettaglio, i lavori comprenderanno la sostituzione di circa 80 km di rete in media tensione, per garantire maggiore resilienza dell’infrastruttura e un sistema elettrico all’avanguardia, l’elettrificazione di circa 50 nuove cabine secondarie e il potenziamento di diversi chilometri di rete in bassa tensione, per rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di energia.

“Si tratta di un progetto senza precedenti per la città – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa – che porterà benefici tangibili all’intera cittadinanza di Latina. Coinvolge, infatti, un’area che ha visto una continua espansione e che ora necessita di un’infrastruttura adeguata alla crescente domanda energetica. Va sicuramente riconosciuta e ringraziata E-Distribuzione per la sua attenzione verso la nostra città, con un lavoro in parallelo all’amministrazione comunale, per una città sempre più moderna ed efficiente. Considerata l’entità degli interventi – conclude Carnevale – importante sarà sicuramente l’impatto sulla viabilità con relativo ripristino delle strade. A a tal proposito E-Distribuzione ha assicurato che tutte le strade comunali interessate saranno ripristinate a regola d’arte, minimizzando i disagi per residenti e attività commerciali. Si tratta di un progetto strategico per Latina, volto a garantire una rete elettrica all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide future e alle necessità della cittadinanza”.