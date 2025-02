Era scomparso da tre giorni, trovato morto sulla Nettunense

Donatello Peparini, 48enne di Aprilia, è stato rinvenuto morto nel primo pomeriggio di oggi. Il corpo senza vita è stato segnalato da alcuni passanti che lo hanno notato in una cunetta sulla Nettunense, poco dopo Campo di Carne. Dal 14 febbraio non si avevano più sue notizie, e sui social girava la sua foto con tanto di appello dei familiari per cercare testimoni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri di Aprilia e la protezione civile. Per consentire i rilievi e il recupero del corpo la strada è stata chiusa al traffico fino al termine delle operazioni. La salma è stata prelevata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che probabilmente disporrà un esame autoptico per verificare la causa del decesso. Si pensa possa essere stato un malore ma non si esclude anche la possibilità che di un investimento.