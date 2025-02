Trovato con marijuana, cocaina e mannite, 54enne di Aprilia denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino hanno denunciato un uomo di 54 anni, residente ad Aprilia e già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno fermato l’indagato durante un posto di blocco, e a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di tre spinelli di marijuana. Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove son stati rinvenuti altri spinelli e 21 grammi della medesima sostanza, due grammi di cocaina suddivisa in 21 dosi e 60 grammi di mannite. La droga sequestrata, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio.