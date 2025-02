Guasto improvviso sulla rete idrica: niente acqua a Latina fino alle 13

Acqualatina informa che a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in via Lungomare, nel Comune di Latina è in corso un’interruzione idrica che si protrarrà fino alle ore 13:00 di oggi. La zona interessata è Via Lungomare, nel tratto compreso da Capoportiere a Via Casilina Sud e traverse collegate. I tecnici Acqualatina sono al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.