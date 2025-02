Operazione della Guardia di Finanza di Latina e Frosinone in materia di Bonus Edilizi

Scoperta una maxi frode con i bonus edilizi dai finanzieri del comando provinciale di Latina e di Frosinone. Disposto il sequestro di falsi crediti di imposta per 76 milioni di euro, maturato attraverso l’indebito ricorso alle misure di sostegno emanate dal Governo per aiutare le imprese in difficoltà durante l’emergenza Covid. Le indagini sono partite nel 2023 ed hanno interessato in una prima fase una nota società finanziaria che opera sul territorio di Cassino. E’ emerso un sistema fraudolento che operava su tutto il territorio nazionale in materia di cessioni di crediti di imposta e indebite compensazioni. Sono in totale 36 le società coinvolte, con sedi in diverse regioni e province italiane, 87 invece le persone indagate, denunciate a vario titolo per concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. E’ emersa l’esistenza di numerose e concatenate cessioni di crediti di imposta di origine illecita. Alcuni indagati ad esempio non avevano nella realtà la disponibilità di fabbricati su cui risultavano effettuati dei lavori edilizi o avevano indicato riferimenti catastali di immobili diversi da quelli in loro possesso. In altri casi invece, come accertato dai finanzieri, le società che dovevano svolgere i lavori erano state costituite ad hoc solo con lo scopo di creare i crediti di imposta. Ad insospettire gli investigatori anche il fatto che alcune operazioni avevano coinvolto le stesse società, in posizioni alternate, una volta come cedenti e una volta come concessionarie, e perfino gli stessi soggetti. I bonus edilizi immessi sul mercato erano prevalentemente relativi a crediti del “sisma bonus” o a crediti per ristrutturazioni edilizie, maturati su immobili che, per la maggior parte, si trovavano in Puglia. Gli indagati operavano invece prevalentemente in Lombardia, Campania, Lazio e Puglia. Attraverso dunque artifici e raggiri, l’Agenzia delle entrate è stata indotta in errore ed è stato prodotto un danno patrimoniale allo Stato stimato in oltre 76 milioni di euro, corrispondente al valore dei crediti di imposta falsi.