Latina diventa Comune Plastic Free. Addonizio: “Ecco il percorso portato avanti”

LATINA – Il Comune di Latina è stato ufficialmente inserito nell’elenco dei 122 Comuni Plastic Free 2025: “Un riconoscimento che premia l’impegno nella lotta contro l’inquinamento da plastica, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani”, è l’annuncio del Comune in una nota dopo l’ annuncio dato a Montecitorio.

“Il risultato ottenuto – afferma l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – ci rende particolarmente orgogliosi, perché premia un percorso partito da lontano. Nel 2023 abbiamo, infatti, sottoscritto una convenzione con l’associazione Plastic Free, promuovendo e partecipando ad iniziative sul territorio volte alla riduzione del consumo della plastica. Tra le varie manifestazioni organizzate, da ricordare gli incontri per pulire le spiagge dalla plastica o in luoghi strategici della città per raccogliere i mozziconi di sigarette. Parliamo di eventi a cui hanno sempre partecipato centinaia di ragazzi e che hanno raggiunto anche numeri record con oltre una tonnellata di rifiuti raccolti per ogni volta”.

Le iniziative organizzate grazie alla sinergia tra Comune e Plastic Free non si sono limitate alla raccolta rifiuti. “La scorsa estate – continua Addonizio – è stata emessa un’ordinanza per contrastare l’aumento e la dispersione nell’ambiente dei rifiuti in plastica. Questa prevedeva, tra le altre cose, il divieto del rilascio volontario in aria di palloncini e lanterne e l’abbandono dei prodotti da fumo. Infine, un’altra delle azioni intraprese dal Comune di Latina, nell’ambito della convenzione sottoscritta con Plastic Free, riguarda l’attenzione alla vigilanza sul conferimento dei rifiuti tramite gli ispettori ambientali di Abc e tramite le guardie ambientali per mezzo della convenzione firmata con l’associazione Vigiles. Questo ha permesso di presidiare in maniera accurata il territorio contrastando l’errato conferimento dei rifiuti. Il riconoscimento ottenuto – conclude Addonizio – ci rende particolarmente soddisfatti anche per la sensibilizzazione che riscontriamo, sempre di più, nei ragazzi attenti al ciclo dei rifiuti e al fenomeno della dispersione delle plastiche nell’ambiente e nel mare”.

Il Comune di Latina riceverà il riconoscimento durante una cerimonia che si terrà l’8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli, dove verranno premiate le amministrazioni locali che si sono particolarmente distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione della cittadinanza.