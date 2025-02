L’ex sindaco di Latina Coletta prosciolto dalla Corte dei Conti: nessuna irregolarità nella gestione contabile del 2019

LATINA – La Corte dei Conti ha prosciolto l’ex sindaco di Latina Damiano Coletta rispetto ad una presunta irregolarità nella gestione contabile del 2019. Ne ha dato notizia l’esponente politico oggi all’opposizione come consigliere comunale di Lbc: “Oggi è arrivata la conferma ufficiale: la Corte dei Conti con sentenza 85/2025 ha riconosciuto la regolarità della gestione contabile del Comune di Latina per il 2019. L’unico rilievo che il magistrato istruttore aveva mosso riguardava un aspetto formale, ma la Corte ha chiarito che l’inserimento nel rendiconto della partecipazione al Consorzio Roma-Latina non era dovuto.

Gli inciampi amministrativi possono accadere ma ho sempre agito in buona fede e nel rispetto delle regole, e questa sentenza lo conferma. Ringrazio l’Avv. Giovanni Malinconico per il suo prezioso lavoro, Latina Bene Comune e i tanti cittadini che mi hanno espresso sostegno e solidarietà a fronte di qualche illazione di troppo”, conclude il post pubblicato sui social.