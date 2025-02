Mario Balsamo a Latina per presentare il suo ultimo doc “In ultimo”

LATINA – Sarà presentato sabato prossimo, 22 febbraio, (alle 21) al Cinema Oxer di Latina in Viale Pier Luigi Nervi, “In ultimo”, il nuovo documentario di Mario Balsamo, di recente in concorso al Torino Film Festival. Il regista di Latina ha scelto un tema attualissimo e scomodo, raccontando la vita in un hospice attraverso l’esperienza di Claudio Ritossa, medico palliativista che svolge il suo lavoro presso l’Hospice Anemos di Torino, ma dedica anche tanto tempo al giardinaggio, un’attività che riassume il senso della sua professione. “Se le piante e gli alberi contengono, all’interno di un solo anno, un ciclo parallelo a quello umano, così i giardini restituiscono la naturalezza dell’esistenza, fatta di vita e di morte. Claudio trasmette in profondità questo percorso ai degenti, conducendoli su una strada meno accidentata e la più serena possibile, verso il «finale di partita»”.

“Con In Ultimo ho scelto di raccontare la morte attraverso la vita”, ha dichiarato Balsamo.

All’Oxer il regista introdurrà la serata e al termine della proiezione dialogherà con il pubblico. Questo il link per prenotare il posto: https///multisalaoxer.18tickets.it/film/25840