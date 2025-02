Tappa a Latina per il tour “I colori della Musica” di Tullio De Piscopo

LATINA – Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale, fa tappa a Latina con il nuovo spettacolo intitolato I Colori della Musica. Il 29 marzo al teatro D’Annunzio (alle 21), un viaggio per ripercorrere la sua carriera e celebrare la ricchezza sonora che ha contraddistinto l’arte di Tullio. Sul palco non mancheranno tributi a Pino Daniele, gli assoli storici di batteria e l’interpretazione dell’opera d’arte Libertango, frutto della collaborazione con Astor Piazzolla, con il quale nel tempo ha registrato ben dieci album, oltre ai suoi brani di successo, Namina, Pummarola Blues, Andamento Lento.

“I Colori della Musica è molto più di un concerto: è un viaggio tra generi, emozioni e storie di vita”, dicono dall’Associazione Eleomai che organizza l’appuntamento con il patrocino del Comune di Latina.

LA CARRIERA – Tullio De Piscopo ha tracciato un segno indelebile con il suo stile, il suo ritmo e i suoi colori e tutti i dettagli che provengono direttamente dalle sue origini. Napoli, i vicoli, il vociferare della gente, le melodie delle voci a squarciagola dei venditori ambulanti. Suoni che Tullio già in gioventù ‘viveva’ nelle calde mattine estive, immagini del padre che calava dalla finestra il paniere con dentro gli spiccioli in cambio di una foglia di fico che avvolgeva profumatissimi gelsi bianchi. Tutto questo ha permesso a Tullio di costruire la sua musica con un’impronta del tutto personale e indipendente evitando, sempre e con ostinazione, di cadere nella tentazione di seguire la “moda del momento”.

La sua personalità musicale e il suo stile sono universalmente riconosciuti e testimoniati dalle

grandi storiche collaborazioni con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, John Lewis e il Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Richie Havens, Chet Baker, Don Costa. E in Italia Pino Daniele, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Severino Gazzelloni. E poi nel jazz Enrico Intra, Franco Cerri, il quintetto di Basso-Valdambrini, Renato Sellani, Luciano Milanese, Dino Piana, Kay Windyng. E si potrebbe proseguire percorrendo una lista estremamente vasta e sorprendente.

Tullio De Piscopo ha sempre amato sperimentare sound e ritmi con una dedizione ed una genialità che emergono già dai primi lavori da solista, tant’è che LP come “Suonando la batteria moderna”, registrato nel 1974, ancora oggi vengono universalmente campionati e remixati in contesti disco e underground in tutto il mondo. Dal 1974 Tullio De Piscopo è Cacciatore di Suoni.

Grazie alla bellissima collaborazione col suo “Fratello in Blues” Pino Daniele, Tullio ha varcato i

confini nazionali con Stop Bajon e poi con altri brani come E Allora e allora, Libero, E’ fatto è

sorde, Qui gatta ci cova, anticipando decisamente l’era del rap italiano e consacrandosi nella storia della Italo Disco.

Un corposo insieme di successi che hanno fatto del musicista napoletano un caposcuola del sound mediterraneo, riconosciuto con premi importanti, l’onorificenza dall’Accademia Medicea, il Leone d’Oro alla carriera, il premio 100 eccellenze italiane e non ultimo il premio Tenco per i ‘Suoni della Canzone’.

Biglietti a partire da € 27,00. Prevendita circuito Boxol. Infoline 338 4874115