Trattori in strada ieri Latina

Giornata di protesta degli Agricoltori. I trattori sono scesi in strada in diverse città italiane tra cui Latina per protestare e chiedere interventi urgenti per il settore. Nel capoluogo pontino circa 15 trattori hanno sfilato nel centro concludendo il loro corteo in piazza della libertà di fronte la Prefettura. Qui il presidente nazionale del Cra, Danilo Calvani è stato ricevuto dal Prefetto per esporre le ragioni della mobilitazione.

Domani invece lunedì 17 febbraio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, ASPAL Lazio, aderente al Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (COAPI), scenderà in piazza con un presidio statico autorizzato di trattori presso Via Cisterna Capoleone n. 100, al confine tra i comuni di Velletri e Cisterna di Latina. L’iniziativa fa parte della mobilitazione nazionale promossa dal Consiglio Unitario di Mobilitazione contro la crisi, un fronte comune che coinvolge agricoltori, allevatori e pescatori di tutta Italia per chiedere interventi immediati e concreti contro la grave crisi che sta mettendo in ginocchio il settore. Una mobilitazione per produttori e consumatori. Durante la giornata, i rappresentanti del settore informeranno produttori e cittadini sulla petizione online Nazionale, lanciata dal Coordinamento dei Presidi, che verrà inviata alle istituzioni per sollecitare misure urgenti.