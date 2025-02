Oltre 4 milioni di euro per l’efficientamento energetico

LATINA – Approvati nella seduta di giunta, su indirizzo dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato, le schede progettuali dei singoli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali, per un importo complessivo di 4.048.000 euro che la giunta regionale ha ripartito in favore dell’ente di piazza del Popolo nell’ambito del programma Fesr Lazio 2020-2027.

L’esecutivo del sindaco Celentano ha proposto, nello specifico, di utilizzare l’importante risorsa finanziaria per l’efficientamento energetico in 20 strutture sportive, tra cui tre palestre scolastiche, il campo da baseball “Mario Zago” e il campo di baseball, lo stadio Francioni, l’impianto di atletica leggera e il pattinodromo, e numerosi campi di calcio.

La prima cittadina Celentano e l’assessore Chiarato hanno espresso vivo ringraziamento nei confronti della Regione Lazio ed in particolare dell’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo per lo stanziamento in favore del Comune di Latina, come da delibera della giunta del presidente Francesco Rocca numero 1119 del 19 dicembre 2024.

“La partecipazione alla manifestazione di interesse, in risposta all’avviso regionale (post delibera della giunta Rocca) del 22 gennaio scorso – ha affermato il sindaco Celentano – rappresenta un’importante occasione ai fini della valorizzazione degli impianti sportivi comunali nonché di promozione dell’efficienza energetica e di inclusione sociale. I venti interventi che abbiamo previsto sono stati individuati attraverso una dettagliata ricognizione dei fabbisogni e dello stato di fatto delle strutture destinate ad attività sportive, a cura del dipartimento comunale Patrimonio e demanio, mentre le schede progettuali sono state redatte dal dipartimento comunale Manutenzioni. E’ stato un lavoro di squadra, finalizzato a centrare una nostra priorità che è quella di promuovere l’efficienza energetica e ridurre l’effetto serra. Si tratta di interventi in linea con le iniziative volte al contenimento degli effetti negativi sull’ambiente dovuti al cambiamento climatico e a protezione della salute dei cittadini”.

“Oltre quattro milioni di euro – ha aggiunto l’assessore Chiarato – è il più grande investimento nella storia di Latina in termini di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali. Si interverrà, come da piano proposto, per 430.560 euro, sulla facciata principale dello stadio Francioni, previo parere della competente sovrintendenza; l’intervento previsto per l’impianto di atletica leggera e il pattinodromo a 502.320 euro; per i campi da rugby e baseball la stima di spesa è pari a 331.890 euro. Le opere in programma riguardano anche le palestre scolastiche delle scuole comunali di Latina Scalo, di Borgo Sabotino e della Don Milani, per un importo complessivo di 843.180 euro. Abbiamo previsto di impiegare la restante somma, pari a 1.940.050 euro, per l’efficientamento energetico dei campi di calcio diffusi sull’intero territorio comunale, e che nella maggior parte dei casi ricadono nei nostri borghi”.

La giunta del sindaco Celentano, con la stessa delibera approvata oggi, ha dato mandato al dirigente del dipartimento Lavori pubblici di provvedere all’aggiornamento del programma triennale inserendo gli interventi stabiliti di efficientamento energetico degli impianti sportivi e al dirigente del dipartimento Manutenzioni di procedere agli atti necessari per la presentazione degli elaborati presso la Regione Lazio.