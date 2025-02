Incendio in una palazzina di via Fiuggi a Latina. Ieri sera l’intervento di almeno tre mezzi dei vigili del fuoco, coadiuvati dal personale sanitario di un’ambulanza del 118, a causa di un probabile cortocircuito in un contatore che si trova nel vano dei quadri elettrici del palazzo. Lo scoppio avrebbe generato un incendio il cui fumo nero è salito nell’androne e ha creato spavento tra i residenti. Una volta scattato l’allarme l’arrivo dei mezzi di soccorso è stato immediato e gli appartamenti sono stati subito evacuati in via precauzionale. I vigili del fuoco hanno raggiunto le abitazioni di alcuni anziani mediante un’autoscala e hanno messo in sicurezza lo stabile. Al momento, non si registrano persone ferite. Sul posto anche i tecnici di e-distribuzione, al lavoro per comprendere le cause all’origine del cortocircuito.