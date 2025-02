Sempre fuori orario, torneranno a funzionare gli orologi della Torre comunale e di Piazza Dante

LATINA – Gli orologi delle torri comunali torneranno a funzionare. Dopo anni di “confusione”, dopo essere divenuti emblema dell’orario creativo, il Comune ha incaricato una ditta specializzata di installare due nuovi orologi madre-pilota, rispettivamente per la torre civica di piazza del Popolo e per l’edificio scolastico di piazza Dante.

L’operazione, che dovrebbe avvenire a breve, rientra – si legge in una nota dell’Ente – nella ricognizione effettuata dal dipartimento Manutenzioni che ha rilevato la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, con sostituzione dei due orologi presenti nel centro storico, e di interventi periodici di manutenzione ordinaria per gli stessi e per quello presente a Latina Scalo, tutti di proprietà dell’ente.

La ditta incaricata è la “Roberto Trebino s.n.c” che installerà i due nuovi orologi e si occuperà della loro manutenzione per la durata di quattro anni. La determina reca la firma dell’architetta Micol Ayuso, dirigente del dipartimento Manutenzioni.