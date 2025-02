SEZZE – Lunedì 10 febbraio alle ore 18.00, presso la sala del Centro Sociale di Sezze Scalo in Via Puglie, si terrà un incontro per presentare e discutere la Proposta di Legge n. 167/2024, “Recupero mediante cambio d’uso di unità immobiliari in aree rurali”, presentata e sostenuta dal consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi di Forza Italia, firmatario del testo insieme al consigliere Grasselli.

Il consigliere regionale interverrà ad illustrare le finalità politiche e strategiche della proposta di legge e l’ingegnere Giovanni Bottoni – componente del tavolo tecnico della stesura PL- ad approfondire gli aspetti tecnici e le potenzialità del recupero degli immobili rurali per usi abitativi, turistici e socio-assistenziali, evidenziando le opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.

L’incontro vedrà il coinvolgimento degli amministratori locali Federica Lama e Pasquale Casalini che supporteranno il confronto con la cittadinanza. Il dibattito coinvolgerà cittadini, associazioni e professionisti del settore, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e suggerimenti per migliorare il testo normativo.

“Sezze è un territorio con una forte identità rurale e storica, caratterizzato da un paesaggio che unisce tradizioni agricole, aree naturalistiche e un patrimonio edilizio diffuso,” ha dichiarato il consigliere comunale Federica Lama, “Tuttavia presenta, come tante realtà, fabbricati una volta destinati e/o asserviti funzionalmente alle attività agricole, oggi dismesse. La Proposta di legge presentata dal consigliere Tripodi offre una concreta opportunità per affrontare questa problematica.”

Il confronto e la collaborazione con cittadini, associazioni e tecnici del settore sono fondamentali per creare leggi che rispondano realmente alle esigenze del territorio e delle persone. È solo attraverso un processo inclusivo che possiamo garantire soluzioni più giuste ed efficaci, prima che inizi l’iter burocratico verso l’approvazione definitiva. Il nostro impegno è quello di lavorare a un testo normativo attraverso il coinvolgimento della comunità affinché la legge sia il più possibile partecipata e condivisa”, conclude così il consigliere comunale Federica Lama.