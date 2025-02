Recupero immobili in aree rurali: al via da Pontinia il tour nei comuni pontini

PONTINIA – Parte il 3 febbraio da Pontinia il tour voluto dal consigliere regionale pontino per illustrare la proposta di legge che ha come obiettivo la riqualificazione e il contrasto allo spopolamento delle campagne. Tra i relatori anche l’ingegnere Giovanni Bottoni, componente del tavolo tecnico di stesura della proposta: “Avviamo un confronto per informare cittadini e associazioni e per agevolare l’iter con osservazioni che serviranno per eventuali emendamenti”.

Il 9 gennaio scorso il consigliere regionale pontino Orlando Angelo Tripodi ha presentato in Regione, insieme alla collega Micol Grasselli, la proposta di legge n.167 su “Recupero e rigenerazione di unità immobiliari in aree rurali, contrasto allo spopolamento delle campagne”. Si tratta di un quadro normativo assolutamente innovativo, destinato a unità immobiliari situate in aree rurali, destinate a usi abitativi, turistici, socio-assistenziali e sportivi. L’intervento mira a contenere il consumo di suolo, favorire l’efficientamento energetico, promuovere il rilancio economico di territori marginali e supportare il settore edile. La proposta di legge, suddivisa in 10 articoli, definisce criteri per il riutilizzo di edifici non più funzionali ad attività agricole, rispettando le caratteristiche tipologiche e morfologiche originali. Come osservato dallo stesso Tripodi durante la presentazione, alla presenza del Presidente Francesco Rocca, saranno previste misure di isolamento termico, risparmio idrico e utilizzo di energie rinnovabili, insieme ad incentivi per destinazioni ad asili nido e strutture socio-assistenziali: “Sarà un importante passo avanti per il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato e contrasterà lo spopolamento di aree bellissime come le campagne dei Monti Lepini e di tutta la provincia di Latina, del reatino, della Ciociaria, nel viterbese e nella campagna romana”. Per illustrare i contenuti della proposta il consigliere di Forza Italia ha organizzato un tour nei comuni della provincia pontina programmando alcuni appuntamenti nei capoluoghi in collaborazione con gli ordini professionali, con l’attribuzione di crediti formativi. Fondamentale sarà anche l’approccio con i centri particolarmente interessati da tale opportunità.

Si inizierà lunedì 3 febbraio a Pontinia, alle 18 nell’aula consiliare del Comune: sarà l’occasione per un primo confronto su un tema cruciale per il territorio. Tra i relatori, oltre ai saluti istituzionali del sindaco Eligio Tombolillo, ci sarà l’Ingegnere Giovanni Bottoni, assessore comunale alle Attività Produttive e professionista coinvolto nella redazione della proposta all’interno del tavolo attivato per la stesura della proposta. “Diamo il via – ha spiegato Bottoni – ad una serie di incontri mirati a informare e coinvolgere la cittadinanza, i tecnici e le associazioni di categoria: dal loro contributo e dalle loro osservazioni acquisiremo dei pareri fondamentali per la fase di consultazione che precederà i passaggi conclusivi per l’approvazione: in questo modo presenteremo eventuali emendamenti velocizzando l’iter e agevolando il lavoro della commissione competente”.