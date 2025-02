Aprilia, società accusata di gravi reati tributari: sequestro da 1,3 milioni di euro

APRILIA – Un sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 1,3 milioni di euro è stato eseguito oggi dai finanzieri del Comando Provinciale di Latina, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di reati tributari coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina.

Le investigazioni hanno riguardato una società operante nel settore dell’autotrasporto che, secondo quanto ricostruito, dal 2020 al 2023 risulta aver omesso il versamento di ritenute operate nei confronti di circa 1000 dipendenti su tutto il territorio nazionale, per una somma di oltre 3 milioni di euro, e aver attestato falsa attività di formazione e aggiornamento del personale attraverso corsi mai realizzati, utilizzando in compensazione di pregressi debiti fiscali crediti d’imposta fittizi per oltre 10 milioni di euro.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha quindi disposto nei confronti del rappresentante legale della società il sequestro preventivo, diretto e nella forma per “equivalente” finalizzato alla confisca, di denaro e beni per l’importo complessivo di oltre 13,4 milioni di euro, quale profitto dei reati ipotizzati, ovvero “omesso versamento di ritenute dovute o certificate” e “indebita compensazione”, previsti dagli artt. 10-bis e 10-quater del D.lgs. 74/2000.

Rintracciati dai finanzieri conti correnti, depositi e altri rapporti bancari, beni mobili o immobili intestati alle persone coinvolte. Sotto chiave sono finiti denaro contante, valori finanziari, conti correnti, fondi azionari per circa 2,7 milioni di euro, 5 immobili, quote societarie e veicoli, fino a concorrenza integrale dell’importo oggetto del sequestro preventivo delegato.