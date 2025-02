Si è insediato il nuovo vicario del Questore: è il primo dirigente Giorgio Seminara

LATINA – E’ arrivato negli uffici di Corso della Repubblica a Latina il nuovo Vicario del Questore. Si tratta del Primo Dirigente Giorgio Seminara che prenderà il posto di Gregorio Marchese, promosso a dirigente superiore e destinato ad un nuovo incarico.

Seminara, romano di origine, classe 1969, si è laureato in giurisprudenza ed è entrato in Polizia nel 1993, quando, a seguito del corso di formazione per Vice Commissari, ha assunto il suo primo incarico presso il Reparto Mobile di Padova. Ha svolto nel corso della sua carriera diversi incarichi nelle varie sedi dove ha prestato servizio, tra cui le Questure di Ravenna, Trento e Viterbo. A Roma ha prestato servizio prima al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e poi presso gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno.

“Al dr. Seminara va il grande in bocca al lupo del Questore e di tutto il personale della Questura di Latina”, si legge in una nota dell’Ufficio di Gabinetto.