Brutta sconfitta a Giugliano per il Latina: 5-2

LATINA – Una sconfitta pesantissima quella subita venerdì sera a Giugliano di Napoli dal Latina nella 27° giornata del campionato di serie C: 5-2 il risultato finale per i padroni di casa che sono andati a rete due volte nel primo tempo, e altre tre nella ripresa. Le reti nerazzurre di Peterman e Mastroianni arrivano quando è già troppo tardi per evitare la debacle.

Amare le parole di Boscaglia: “Una sconfitta di cui chiedere scusa – ha detto il mister – Un primo tempo giocato alla pari e poi dopo il 3-0 ci siamo sciolti e la partita è andata in un modo assolutamente inaspettato”.

Il Latina continua a lottare per la salvezza.

IL TABELLINO

Giugliano 5 – 2 Latina Calcio 1932

Giugliano (4-3-3): Russo, Celeghin, De Rosa (64’ Demirovic), Del Sole (76’ Masala), Njambe (57’ D’Agostino), Padula (64’ Nepi), Solcia, Caldore, La Vardera (57’ Oyewale), Peluso, Valdesi. A disposizione: D’Aniello, Iardino, Vallarelli, Genovese, Minelli, Galletta, Nuredini. Allenatore: Bertotto.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Crescenzi (69’ Berman), Rapisarda (46’ Vona E.), Di Livio (63’ Scravaglieri), Mastroianni, Riccardi (79’ Segat), Marenco, Petermann, Motolese (46’ Ercolano), Ekuban, Improta. A disposizione: Pannozzo, Basti, Ndoj, Cittadino, Saccani, Di Giovannantonio, Motolese, De Marchi, Bocic. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Mario Picardi di Viareggio.

Assistenti: Pierpaolo Carella di L’Aquila e Gianmarco Macripò di Siena.

Quarto uomo: Alessandro Femia di Locri.

Marcatori: 12’ Padula (G), 43’ Del Sole (G)

Ammoniti: 4’ La Vardera (G), 22’ De Rosa (G), 60’ Peluso (G), 74’ D’Agostino (G), 77’ Petermann (L), 90’ Nepi (G), 90’ + 3’ Mastroianni (L)

Recuperi: 1’ pt. 3’ st.

Angoli: Giugliano 1 Latina Calcio 1932 7