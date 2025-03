Priverno, ultimo appuntamento con Famiglie a Teatro: in scena “Gedeone cuor di fifone”

Si concluderà questo fine settimana la rassegna di teatro ragazzi “Famiglie a teatro”, realizzata presso il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno ed inserita nell’iniziativa Officina Culturale dei Monti Lepini, diretta dall’associazione Matutateatro, con il contributo della Regione Lazio.

L’ultimo appuntamento in programma domenica 9 marzo alle ore 17.30 è con la compagnia La Mansarda, che presenta “Gedeone cuor di fifone”, uno spettacolo di Roberta Sandias, con Antonio Elia e Antonio Turco, regia di Maurizio Azzurro.

Due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure.

Un filtro magico che rende coraggiosi, che in realtà altro non è che succo di lampone, viene donato a Gedeone da un cavaliere errante, che altri non è che Pancrazio travestito. Ed è proprio attraverso una serie di travestimenti, che incarnano le paure più radicate di Gedeone, che Pancrazio costringerà il fratello a fare i conti con i suoi timori, affrontarli e sconfiggerli. Un colpo di scena finale svelerà l’inganno, ma nel contempo renderà ancor di più Gedeone impavido e coraggioso.

Il racconto teatrale vuole essere un pretesto per indagare le paure infantili, ed aiutare ad affrontarle e superarle attraverso il gioco. Il piccolo pubblico, infatti, di volta in volta si riconoscerà con le paure di Gedeone, ed insieme a lui le smonterà e le supererà attraverso il rassicurante gioco della finzione teatrale. Uno spettacolo pensato per aiutare i bambini a vincere le proprie paure attraverso la consapevolezza