Il comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza nelle sedi di Sabaudia e Terracina

LATINA – Nelle giornate del 5 e 6 marzo la Tenenza di Sabaudia e la Compagnia di Terracina della Guardia di finanza hanno ricevuto la visita del Comandante Regionale Lazio, il Generale di Divisione Mariano La Malfa. Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Marchetti, si è recato nel pomeriggio di mercoledì presso la Tenenza di Sabaudia e, il giorno successivo, ha visitato la Compagnia di Terracina.

L’Alto Ufficiale ha potuto prendere visione delle strutture e dei locali dove i finanzieri prestano servizio e si è intrattenuto con tutto il personale dei due reparti, confrontandosi con loro e facendo il punto sulle attività operative in corso.

Gli sono state illustrate le peculiarità socio-economiche dei territori e sono stati esaminati l’andamento dei principali servizi in corso e la situazione del personale e delle dotazioni logistiche dei reparti impegnati nel contrasto degli illeciti in materia economico-finanziaria nel quadrante centro-meridionale della provincia pontina. Affrontate anche le strategie operative dei due reparti e le prospettive future di intervento, orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche e alle frodi connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al perseguimento delle più gravi e fraudolente forme di evasione e del lavoro “sommerso e irregolare”, e al contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio.

Nel corso degli incontri tenuti a Sabaudia e a Terracina, il Generale La Malfa ha rimarcato “l’importanza e la grande attualità dei valori che ispirano e orientano l’attività del Corpo per il bene della collettività e ha inteso ringraziare personalmente i finanzieri dei due reparti che, con dedizione e professionalità, contribuiscono quotidianamente al raggiungimento di risultati di servizio di rilievo”.