Sermoneta, appuntamenti a sostegno delle donne in vista dell’8 marzo

Due giorni di eventi in occasione della Giornata internazionale della donna. L’amministrazione comunale di Sermoneta, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, il Centro Donna Lilith, l’Università delle Tre Età e i centri anziani ha predisposto un cartellone di eventi per celebrare una data che invita a riflettere sul ruolo della donna nella società, sulle conquiste fatte ma anche sui tanti ostacoli e le discriminazioni che ancora persistono.

“L’8 marzo non deve essere una giornata fine a se stessa, per questo come amministrazione, con il sindaco Giuseppina Giovannoli, abbiamo deciso di coinvolgere associazioni e istituzioni per fare il punto sul lavoro svolto finora e presentare i progetti in partenza”, spiegano l’assessore ai servizi sociali Valentina Cianfriglia e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Stefania Iacovacci – il tutto con il fondamentale coinvolgimento della scuola, perché il futuro dell’uguaglianza passa attraverso la consapevolezza e il dialogo fin da piccoli”.

Sabato 8 marzo alle ore 10.30 alla palestra della scuola di Doganella le studentesse e gli studenti metteranno in scena un flash mob, curato dalle docenti Claudia Di Russo e Daniela Russo, sulle note di “Mariposa”. A seguire, con il Centro Donna Lilith saranno presentati i primi risultati della campagna “Restart 4.0” contro la violenza sulle donne e, a seguire, la presentazione del progetto “Rise Up” che offre nuove opportunità a donne che affrontano situazioni di fragilità economica e sociale. Alle 15 al centro anziani di Doganella saranno presentate due opere d’arte: il murale realizzato da Angelo Ridolfi e la panchina realizzata da Mauro Paolangeli. Subito dopo ci si sposterà alla biblioteca comunale di Pontenuovo dove, alle 16.30, sarà presentata la sezione dedicata ai libri scritti da autrici. Sarà ospite Stefania Valleriani, docente, che presenterà il racconto “La femminuccia”, mentre alle 17.30 ci sarà la lettura della poesia in dialetto sermonetano “Jo zinàle” a cura dell’autore Dante Ceccarini.

Domenica 9 marzo alle ore 17 al centro anziani di Pontenuovo sarà proiettato il film “C’è ancora domani”, un inno all’emancipazione femminile, diretto e interpretato da Paola Cortellesi. L’evento sarà introdotto dal Centro Donna Lilith.