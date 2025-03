Terracina, inseguono un ragazzo e gli sparano con una pistola ad aria compressa, per ottenere soldi: denunciati tre giovanissimi

TERRACINA – Estorsione continuata, aggravata dall’uso delle armi è il grave reato di cui dovranno rispondere tre ragazzi giovanissimi, un 21enne e due minorenni di 16 e 17 anni di Terracina e San Felice Circeo, individuati e denunciati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione. I due minorenni dovranno rispondere anche di porto di armi per cui non è ammessa licenza e concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che nella notte tra il 9 e il 10 marzo a bordo di un’autovettura, avevano inseguito un ragazzo di 19 anni, esplodendogli contro colpi di una pistola ad aria compressa per ottenere da lui denaro per una bicicletta prestatagli da uno dei due minori e mai restituita perché gli era stata sottratta. Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei due minori, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ad aria compressa, con relativo munizionamento, circa 15 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione. Tra gli oggetti sequestrati anche coltelli e un passamontagna.

Un’altra sorpresa è arrivata dai cellulari dei due minori: sui quali è stata rilevata la presenza di video ritraenti le fasi di pregresse ulteriori minacce rivolte alla vittima, oltre che episodi di esplosione di colpi nei confronti di passanti. Su questi episodi sono in corso ulteriori indagini