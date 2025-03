Posa della prima pietra dell’ edificio Ater di Latina per studenti e famiglie

LATINA – Posa della prima pietra del nuovo edificio, che sorgerà in via Virgilio, nel quartiere Trieste a Latina. Presenti, oltre al presidente di Ater, Enrico Dellapietà, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore regionale alle politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli. Il nuovo edificio, diviso in due strutture tra loro integrate in un unico complesso, indipendenti dal punto di vista distribuitivo e funzionale: si tratta di 19 alloggi. L’edificio ospiterà 11 appartamenti di 45 e 60 mq che saranno destinati a nuclei familiari a canone calmierato e altri 8 alloggi destinati a studenti, per un totale di 16 posti letto e comprenderà anche un servizio di portierato, una sala studio e una lavanderia. La realizzazione dell’opera, ha un finanziamento del Pnrr di 4. Milioni e 700 mila euro. L’ opera e realizzata dalla Corbo Group S.p.A.

“La nuova palazzina Ater di via Virgilio per l’housing sociale e per una soluzione alloggiativa per 16 studenti universitari, con servizi e spazi comuni dedicati, interpreta al meglio la visione che l’amministrazione comunale intende dare a Latina, che è quella di una città universitaria a tutti gli effetti – ha detto il Sindaco Matilde Celentano – . I lavori in via Virgilio non soltanto andranno a riqualificare il quartiere, ma risponderanno alle esigenze abitative dei più fragili e di coloro che sceglieranno Latina per motivi di studio. La nuova palazzina, che sarà realizzata con accorgimenti ecosostenibili, creerà un indotto, movimento e sviluppo economico. L’intervento a Villaggio Trieste, vicino alle sedi universitarie, insieme alle opere approvate per il Nicolosi, nei pressi dell’ex Garage Ruspi, per la realizzazione di una biblioteca, un mercato rionale, la ristrutturazione degli alloggi Ater, il recupero dell’edificio scolastico Edmondo De Amicis, e l’istallazione di impianti di videosorveglianza, cambieranno definitivamente il volto di due quartieri storici che necessitavano da tempo interventi di rigenerazione urbana. Ringrazio il presidente di Ater Latina Enrico Dellapietà per aver interpretato al meglio la nostra visione di città universitaria e l’assessore regionale alle Politiche abitative Pasquale Ciacciarelli per la vicinanza mostrata in favore del nostro territorio”.

“Dopo la completa demolizione dello stabile, ormai da tempo abbandonato, avvenuta nello scorso ottobre, questo intervento creerà le condizioni per una nuova vita per studenti e famiglie che ne avranno diritto, ma soprattutto per il quartiere Trieste – ha dichiarato il presidente di Ater Latina Enrico Dellapietà -. Ater continua la sua opera nella realizzazione di nuove costruzioni, non solo a Latina, ma in tutta la provincia. Un ringraziamento sentito, lo devo a tutti i dipendenti Ater che hanno lavorato con passione a questo progetto e a tutti gli altri che sono in fase realizzativa e che inaugureremo nei prossimi mesi”.

Soddisfazione espressa anche dall’ assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli: «Con grande soddisfazione ho preso parte, assieme al sindaco di Latina, Matilde Celentano, al presidente di Ater Latina, Enrico Della Pietà, al vicesindaco di Latina, Massimiliano Carnevale e al consigliere comunale, Vincenzo Valletta, alla posa della prima pietra del cantiere Ater in via Virgilio a Latina. Grazie alla stretta sinergia tra la Regione Lazio, l’Ater e il Comune del capoluogo pontino, via Virgilio ospiterà 19 nuovi alloggi, di cui 11 a canone calmierato e 8 destinati a studentato. Questi ultimi sorgeranno in una collocazione logisticamente ideale considerata la vicinanza alla sede pontina dell’Università La Sapienza di Roma».