Steso dall’addetta alla sicurezza, 27enne arrestato con l’accusa di rapina impropria

APRILIA – Steso dall’addetta alla sicurezza, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria un 27enne residente a Roma che lunedì sera è entrato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Aprilia 2 e si è impossessato di alcuni capi tentando poi di uscire senza pagare. Non è sfuggito però al controllo di una vigilantes che cercando di fermarlo è stata colpita alla testa, ma non ha desistito ed è riuscita a bloccarlo. Sono stati poi i carabinieri, che avevano ricevuto la segnalazione dal 112 N.U.E. ad arrestare in flagranza il giovane, già noto alle forze dell’ordine.

L’arrestato si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.