Ubriaco fuori dal pub prende a pugni i carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino

LATINA – Hanno dovuto usare lo spray urticante i carabinieri per fermare un ragazzo di 28 anni di Nettuno che li ha aggredito prima verbalmente poi a pugni. E’ accaduto nella notte a Borgo Piave nei pressi di un noto pub.

Il ragazzo, parcheggiando la propria auto, infatti aveva urtato due auto danneggiandole, ma non si era preoccupato ed è entrato nel locale per bere. Quando i proprietari delle due vetture se ne sono accorti e hanno chiamato il 112, la pattuglia dell’Arma ha raggiunto il posto e ha cercato di identificare il ragazzo che, visibilmente alterato, ha invece reagito con violenza causando lesioni a tre militari che sono stati medicati in ospedale. Portato al Goretti anche l’aggressore, e una volta dimesso, è stato arrestato per lesioni, oltraggio, resistenza e violenza a PU. Al pronto soccorso dell’ospedale di Latina è risultato positivo agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Nell’udienza per direttissima che si è svolta in tribunale a Latina il ragazzo è stato condannato a otto mesi di reclusione, ma è tornato in libertà si disposizione del giudice secondo quanto previsto dalla legge.