POLITICA
Alloggi per fasce deboli, accordo tra Comune di Latina e Ater per interventi di rigenerazione urbana
LATINA – Il Comune di Latina ufficializza una collaborazione con Ater, l’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica per l’attuazione di “programmi innovativi di rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio abitativo pubblico e sociale”.
L’accordo, formalizzato con una delibera di giunta, è stato promosso su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e punta – spiegano dall’Ente – a rispondere al crescente fabbisogno abitativo della città attraverso una sinergia tecnico-scientifica. Gli obiettivi prioritari includono l’incremento dell’offerta di alloggi per le fasce più deboli e l’abbattimento dei costi di gestione grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate e al miglioramento delle prestazioni energetiche”.
Approvata anche un’altra delibera relativa a un intervento specifico di riqualificazione degli alloggi ERP situati in via Golfo Aranci, 340, a Borgo Grappa. Il progetto redatto dal dipartimento Edilizia del Comune di Latina, del valore complessivo di 613.409 euro, prevede lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione delle aree pubbliche di pertinenza. L’opera sarà finanziata attraverso la riprogrammazione di risorse regionali precedentemente assegnate e trasferite all’ATER. L’intervento si è reso urgente dopo che un sopralluogo tecnico effettuato ha evidenziato criticità strutturali, rendendo necessario un aggiornamento del piano dei lavori per restituire sicurezza e dignità ai residenti.
“Con l’approvazione dello schema di accordo e del primo documento di indirizzo alla progettazione per Borgo Grappa – afferma l’assessore Muzio – l’amministrazione compie un passo decisivo verso una pianificazione di medio-lungo periodo che mette al centro il recupero del patrimonio edilizio esistente. La nostra priorità è dare risposte concrete all’emergenza abitativa, garantendo rapidità negli interventi e l’attuazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo e sociale. Grazie alla sinergia con l’Ater, predisporremo infatti progetti di fattibilità tecnico-economica che permetteranno a Latina di candidarsi a importanti finanziamenti nazionali e regionali. Partiamo dal recupero di unità non utilizzate e dalla valorizzazione dei complessi comunali, migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini e riducendo l’impatto ambientale degli edifici. Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per via Golfo Aranci, inoltre – conclude Muzio – l’Ente è ora pronto a procedere con le fasi successive della progettazione e l’affidamento dei lavori, segnando un cambio di passo nella gestione delle politiche abitative del territorio”.
POLITICA
Trasporto pubblico, la Regione Lazio porta a 4 milioni la dotazione per Latina
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco hanno incontrato, questa mattina, il presidente del Lazio Francesco Rocca. Al centro del confronto, le prospettive e il potenziamento del trasporto pubblico locale nel Comune di Latina. L’incontro, dopo lo stanziamento da parte della Regione di 4 milioni per il 2026. “risorse importanti che consentiranno di adeguare il servizio alle reali esigenze dei cittadini”, ha detto Celentano sottolineando che si tratta di un incremento di 721.648 euro rispetto all’ultimo . “È un segnale chiaro – aggiunge Di Cocco –: Latina ottiene finalmente un riconoscimento formale del proprio fabbisogno, vedendo così pienamente riconosciuta la propria dignità al pari delle altre città”.
IN EVIDENZA
Fondi, Salvatore Venditti è il candidato sindaco progressista
FONDI – L’alleanza delle forze politiche progressiste – Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – annuncia di aver raggiunto una sintesi in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026: sarà il consigliere comunale uscente Salvatore Venditti, a guidare la coalizione.
La scelta, spiegano le forze politiche, è ricaduta sul giovane esponente locale non solo per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività consiliare degli ultimi anni, ma anche per la volontà di imprimere un cambiamento netto a un’amministrazione da tempo segnata da pratiche clientelari e da un costante appiattimento su posizioni di comodo, riconducibili a una parte politica e, più nello
Siamo convinti – conclude la nota della coalizione – che la candidatura di Venditti possa ridare slancio a un elettorato stanco di assistere al continuo cambio di nomi e sigle, senza che mutino realmente le logiche di gestione del potere: dinamiche elitarie che trattano la cosa pubblica come proprietà di pochi. Un’impostazione che riteniamo espressione dell’arroganza della destra.
POLITICA
Amministrative a Fondi, Fratelli d’Italia presenta Annarita Del Sole
FONDI – Si è svolta a Fondi la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Annarita Del Sole per Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni comunali. All’iniziativa hanno preso parte l’europarlamentare Nicola Procaccini, il senatore Nicola Calandrini, l’assessore regionale Elena Palazzo, il presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, la consigliera regionale Emanuela Zappone e il consigliere comunale e provinciale Luigi Vocella.
«Ho scelto di scendere in campo per dare a Fondi, e anche a me stessa, questa opportunità. È un grande impegno, che affronto con il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato il mio percorso professionale e personale – ha detto la candidata – Quando mi è stata proposta questa candidatura non ho detto subito sì: ho voluto riflettere, perché sono scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ma quando prendo una decisione, la porto avanti fino in fondo, con determinazione. E questo è ciò che garantisco: una volta detto sì, il mio impegno per Fondi sarà totale».
«Sono onorato di partecipare alla presentazione della candidatura di Annarita Del Sole, una donna di cultura che ha dimostrato nella sua vita capacità organizzative e manageriali. Annarita è anche figlia di uno storico sindaco di Fondi, dal quale ha ereditato la capacità di stare tra la gente e la volontà di impegnarsi per la comunità. Credo sia arrivato il momento della prima donna sindaco di Fondi», ha commentato l’europarlamentare Nicola Procaccini.
Nel suo intervento, il senatore Nicola Calandrini ha fatto cenno alla candidatura non unitaria nel centrodestra spiegando: «Non ci candidiamo contro qualcuno, ma per la città di Fondi. Presentiamo con convinzione la candidatura di Annarita Del Sole per offrire agli elettori un’alternativa nel centrodestra, che non è un monolite ma una realtà plurale, capace di confrontarsi e di esprimere una sana dialettica politica. Abbiamo scelto una candidata che viene dalla società civile, una dirigente scolastica abituata ogni giorno ad assumersi responsabilità e a far funzionare una comunità complessa come quella della scuola».
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