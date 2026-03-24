Mezza Maratona di Latina verso il sold out: numeri record per l’edizione 2026

A Formia una giornata interamente dedicata al mare, alla biodiversità e alla tutela degli ecosistemi marini. È in programma giovedì 26 marzo il convegno “I tesori nascosti del mare – Perché gli ecosistemi marini sono importanti per la blue economy”, con due appuntamenti tra mattina e pomeriggio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione ambientale che ha portato la città a ottenere per la prima volta nel 2025 il riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo della qualità delle acque e dell’impegno verso la sostenibilità.

La mattina, alle 10, nella sala consiliare “E. Ribaud” del Palazzo Comunale, si terrà un incontro rivolto agli studenti delle scuole medie, curato dagli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Interverranno i ricercatori Domenico D’Alelio ed Emanuela Dattolo, insieme alla tecnologa Daniela Cianelli.

All’incontro parteciperà anche Franz Neidl, naturalista di 92 anni appassionato di plancton, che nel pomeriggio, alle 16.30 nella Sala Sicurezza, riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare cittadini e studenti sull’importanza della tutela del mare e della biodiversità marina, promuovendo al tempo stesso una visione sostenibile dello sviluppo legato alla cosiddetta blue economy.