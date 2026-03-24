APPUNTAMENTI
Mezza Maratona di Latina verso il sold out: numeri record per l’edizione 2026
Cresce l’attesa per la Mezza Maratona di Latina, in programma il prossimo 29 marzo, che si avvia a registrare numeri da record. Le iscrizioni per la gara sui 9,8 chilometri sono già chiuse, mentre la distanza principale dei 21,097 chilometri è ormai prossima al sold out, con il tetto massimo fissato a 1.300 pettorali, di cui mille dedicati alla mezza maratona.
Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe il record assoluto di partecipazione per la manifestazione, ormai appuntamento consolidato nel calendario sportivo del territorio.
“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta – ha dichiarato Davide Fioriello, presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio –. La chiusura anticipata delle iscrizioni per la 9,8 km e il quasi sold out della mezza maratona sono il segno della crescita dell’evento e dell’entusiasmo che coinvolge sempre più atleti”.
La gara vedrà al via anche nomi di rilievo del mezzofondo nazionale e internazionale. Tra questi il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, presenza fissa della manifestazione, insieme ad atleti come Andrea Todisco e Sara Carnicelli, vice campionessa italiana di maratona. Attesi inoltre numerosi partecipanti dall’estero, con rappresentanze da 17 nazionalità.
L’evento potrà contare anche su un ampio sistema di collaborazioni istituzionali e private. Tra queste la Regione Lazio, che sarà presente con uno stand al villaggio gara allestito al Campo Coni, contribuendo alla promozione del territorio.
“La Mezza Maratona di Latina è un evento di grande richiamo, capace di valorizzare il territorio e promuovere sani stili di vita”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo.
Sulla stessa linea il sindaco di Latina Matilde Celentano, che evidenzia come la manifestazione rappresenti “un momento di identità collettiva e promozione del territorio”, mentre l’assessore allo Sport Andrea Chiarato sottolinea la crescita costante dell’evento sotto il profilo organizzativo e partecipativo.
Grande attenzione anche agli eventi collaterali, dalla Family Walk alla corsa dei bassotti, che contribuiranno a coinvolgere famiglie e appassionati. Complessivamente si stimano circa 2.000 partecipanti tra gare competitive e iniziative parallele.
APPUNTAMENTI
Formia, convegno sui “tesori nascosti del mare”: una giornata tra scienza e sostenibilità
A Formia una giornata interamente dedicata al mare, alla biodiversità e alla tutela degli ecosistemi marini. È in programma giovedì 26 marzo il convegno “I tesori nascosti del mare – Perché gli ecosistemi marini sono importanti per la blue economy”, con due appuntamenti tra mattina e pomeriggio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione ambientale che ha portato la città a ottenere per la prima volta nel 2025 il riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo della qualità delle acque e dell’impegno verso la sostenibilità.
La mattina, alle 10, nella sala consiliare “E. Ribaud” del Palazzo Comunale, si terrà un incontro rivolto agli studenti delle scuole medie, curato dagli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Interverranno i ricercatori Domenico D’Alelio ed Emanuela Dattolo, insieme alla tecnologa Daniela Cianelli.
All’incontro parteciperà anche Franz Neidl, naturalista di 92 anni appassionato di plancton, che nel pomeriggio, alle 16.30 nella Sala Sicurezza, riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare cittadini e studenti sull’importanza della tutela del mare e della biodiversità marina, promuovendo al tempo stesso una visione sostenibile dello sviluppo legato alla cosiddetta blue economy.
APPUNTAMENTI
Basket in Piazza, torna il torneo Città di Latina nel cuore del capoluogo
Torna in Piazza del Popolo il BIP, il torneo Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA. La terza edizione sarà dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore in campo sanitario venuto a mancare la scorsa estate durante il torneo, di cui ha da subito sposato il progetto.
Appuntamento dal 29 giugno al 25 luglio, un mese che celebra la palla a spicchi in un vero e proprio villaggio sportivo sotto le stelle, dove saranno protagoniste anche altre discipline, dal volley al padel, al basket 3×3. Un evento fatto di tanti eventi, dal tramonto in poi, con area food. Protagoniste le categorie Senior e Junior, secondo un passaggio generazionale, che conferma la passione per la pallacanestro in città e in provincia.
Nelle prime due edizioni la giornata di inaugurazione ha registrato la presenza di due ministri della Repubblica Italiana, da Andrea Abodi a Nello Musumeci. Al lavoro da tempo l’associazione Gli Amici del Basket, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Latina, egida Federazione Italiana Pallacanestro e Opes. Il nuovo presidente del sodalizio è Davide Fioriello, mentre Massimo Passamonti ne è presidente onorario. “E’ un lavoro di squadra – dichiara Davide Fioriello –, che coinvolge tutti alla pari titolo. Si lavora per valorizzare la nostra città, attraverso un’estate di sport e aggregazione, nel luogo simbolo come Piazza del Popolo. Ci siamo impegnati come sempre per migliorare il programma e renderlo il Basket in Piazza un evento per tutti, dall’atleta alle famiglie. Per cui ringrazio gli altri componenti che mi hanno eletto presidente di una realtà nata dall’amicizia e la passione per lo sport e il legame forte per Latina, che accomuna il sottoscritto a Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista, Mariano Bruno, Maria Provinzano, Elisabetta Massone e tutto lo staff allargato”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Passamonti: “Ho accolto con vero piacere il ruolo di presidente onorario, Gli Amici del Basket in questi due anni hanno dimostrato di essere un’eccellenza dell’associazionismo. Ci siamo messi in moto da tempo per cercare di fare ancora di meglio, rispetto alle prime due edizioni, che hanno consentito a molti di riscoprire la passione per la pallacanestro. Verrà inoltre potenziata l’area food”. Palla a due dal 29 giugno.
Sulla pagina facebook Basket in Piazza è già consultabile il regolamento e il modulo di iscrizione.
APPUNTAMENTI
Servizio civile, 26 posti in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal
LATINA – Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.
Sono 26 le posizioni disponibili sul territorio di Latina e provincia: all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, incentrato sulla realizzazione di attività socioeducative rivolte a persone con disabilità, sono disponibili 8 posti, ripartiti tra le sedi di Cisterna di Latina, Formia e Gaeta; “Cori è cura: servizi per una comunità coesa”, invece, incentrato su assistenza e attività socioeducative per minori e adulti in condizione di fragilità, offre 6 posizioni a Cori (e Giulianello di Cori); 5 sono invece i posti disponibili nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”, attuato nell’ambito dei servizi per l’infanzia, ripartiti tra i comuni di Gaeta, Ss. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia; per “Semi di Futuro”, progetto di assistenza e attività socioeducative per minori in condizioni di fragilità, 4 posti nel comune di Cisterna di Latina e, infine, 3 posizioni aperte a Minturno per il progetto di comunicazione sociale “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”.
Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.
Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.
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