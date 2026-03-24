Fosse Ardeatine, Rocca ai giovani: “Credere nella forza della democrazia”

Un nuovo spazio per lo sport a Sermoneta. È stato inaugurato un campo polifunzionale destinato alla pratica del tennis e della pallavolo, realizzato all’interno del centro sportivo comunale “Lamberto Milani”. L’intervento è stato finanziato grazie al bando regionale “Sport senza barriere” e ha permesso di riqualificare un’area adiacente al campo sportivo principale, rendendola nuovamente fruibile per la comunità e per le associazioni del territorio. I lavori hanno riguardato la posa di un nuovo tappeto sintetico, l’installazione di un impianto di illuminazione a led e il ripristino della rete perimetrale. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento degli impianti sportivi cittadini, dopo gli interventi già realizzati negli ultimi anni, tra cui la ristrutturazione della pista di atletica, il rifacimento degli spogliatoi e la riqualificazione energetica delle strutture. L’obiettivo dell’amministrazione è ampliare le opportunità per i giovani e per le società sportive locali, offrendo spazi adeguati per la pratica di diverse discipline e promuovendo uno stile di vita sano e attivo.