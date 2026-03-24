APPUNTAMENTI
Museo della Passione nel Chiostro dell’Abbazia di Fossanova, secondo appuntamento
PRIVERNO – Dopo il grande successo di visitatori della scorsa settimana, torna il Museo della Passione presso il Chiostro dell’Abbazia di Fossanova. La Pasqua è il periodo più importante dell’anno liturgico cristiano, si festeggia la Resurrezione di Gesù, la vittoria della vita sulla morte. Attraverso i fatti storici, il visitatore si immergerà nell’antica Gerusalemme, ripercorrendo l’ultima settimana di Gesù. L’evento è strutturato in quadri viventi e quadri statici.
Saranno presenti numerose guide che approfondiranno alcuni temi della Passione e della Resurrezione: la flagellazione, la croce, il titulus crucis, la corona di spine, i chiodi (ritrovati nel 325 dopo Cristo, da Santa Elena in una antica cisterna) e la copia autentica – non venerabile – della Sacra Sindone, lenzuolo di lino utilizzato per avvolgere il corpo di Gesù dopo la crocefissione.
Saranno forti le emozioni davanti a Gesù nel Giardino dei Getsemani – spiegano i promotori dell’iniziativa – dove viene arrestato e portato da Erode. Sottoposto ad un processo iniquo da Ponzio Pilato e dal Sinedrio, viene condannato alla crocifissione. La Fede cattolica ci insegna come il Sacrificio di Gesù si rinnova e si ripete in ogni celebrazione della Santa Messa. Sarà proprio San Tommaso d’Aquino ad affrontare il Mistero dell’Eucarestia come atto di Fede.
L’evento organizzato da Padre Pablo Scaloni e da Padre Javier Nobile, dell’IVE, si svolgerà presso il chiostro dell’Abbazia il 29 marzo, dalle 15.30 fino alle 19.30. L’entrata è gratuita e la visita guida ha una durata di circa 30 minuti. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
APPUNTAMENTI
Fondi, torna la Passione di Cristo: il centro storico diventa un percorso di fede
Sarà il centro storico di Fondi a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la rappresentazione itinerante della Passione di Cristo, in programma lunedì 30 marzo alle ore 20. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi, si inserisce nel cammino verso la Pasqua e assume quest’anno un significato ancora più profondo, rientrando nel Giubileo francescano per gli 800 anni dal transito di Francesco d’Assisi.
Il percorso prenderà il via dalla Chiesa di San Pietro con le prime scene della narrazione evangelica, per poi snodarsi tra i luoghi simbolo della città: da Villa Cantarano al sagrato di Santa Maria, fino alla Via Crucis itinerante che attraverserà piazze e vie del centro, tra cui Piazza della Repubblica, Corso Appio Claudio e Piazza Duomo. Le tappe finali si svolgeranno in Piazza IV Novembre, con la crocifissione e la deposizione, per concludersi nella chiesa di San Francesco con la sepoltura di Cristo.
La manifestazione coinvolgerà numerosi volontari e figuranti, offrendo alla comunità e ai visitatori un momento di forte partecipazione e raccoglimento spirituale nel tempo della Quaresima. Una tradizione radicata nel territorio: la prima rappresentazione della Passione a Fondi risale infatti al 1978, quando fu organizzata proprio dai frati della parrocchia.
APPUNTAMENTI
Mezza Maratona di Latina verso il sold out: numeri record per l’edizione 2026
Cresce l’attesa per la Mezza Maratona di Latina, in programma il prossimo 29 marzo, che si avvia a registrare numeri da record. Le iscrizioni per la gara sui 9,8 chilometri sono già chiuse, mentre la distanza principale dei 21,097 chilometri è ormai prossima al sold out, con il tetto massimo fissato a 1.300 pettorali, di cui mille dedicati alla mezza maratona.
Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe il record assoluto di partecipazione per la manifestazione, ormai appuntamento consolidato nel calendario sportivo del territorio.
“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta – ha dichiarato Davide Fioriello, presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio –. La chiusura anticipata delle iscrizioni per la 9,8 km e il quasi sold out della mezza maratona sono il segno della crescita dell’evento e dell’entusiasmo che coinvolge sempre più atleti”.
La gara vedrà al via anche nomi di rilievo del mezzofondo nazionale e internazionale. Tra questi il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, presenza fissa della manifestazione, insieme ad atleti come Andrea Todisco e Sara Carnicelli, vice campionessa italiana di maratona. Attesi inoltre numerosi partecipanti dall’estero, con rappresentanze da 17 nazionalità.
L’evento potrà contare anche su un ampio sistema di collaborazioni istituzionali e private. Tra queste la Regione Lazio, che sarà presente con uno stand al villaggio gara allestito al Campo Coni, contribuendo alla promozione del territorio.
“La Mezza Maratona di Latina è un evento di grande richiamo, capace di valorizzare il territorio e promuovere sani stili di vita”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo.
Sulla stessa linea il sindaco di Latina Matilde Celentano, che evidenzia come la manifestazione rappresenti “un momento di identità collettiva e promozione del territorio”, mentre l’assessore allo Sport Andrea Chiarato sottolinea la crescita costante dell’evento sotto il profilo organizzativo e partecipativo.
Grande attenzione anche agli eventi collaterali, dalla Family Walk alla corsa dei bassotti, che contribuiranno a coinvolgere famiglie e appassionati. Complessivamente si stimano circa 2.000 partecipanti tra gare competitive e iniziative parallele.
APPUNTAMENTI
Formia, convegno sui “tesori nascosti del mare”: una giornata tra scienza e sostenibilità
A Formia una giornata interamente dedicata al mare, alla biodiversità e alla tutela degli ecosistemi marini. È in programma giovedì 26 marzo il convegno “I tesori nascosti del mare – Perché gli ecosistemi marini sono importanti per la blue economy”, con due appuntamenti tra mattina e pomeriggio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione ambientale che ha portato la città a ottenere per la prima volta nel 2025 il riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo della qualità delle acque e dell’impegno verso la sostenibilità.
La mattina, alle 10, nella sala consiliare “E. Ribaud” del Palazzo Comunale, si terrà un incontro rivolto agli studenti delle scuole medie, curato dagli esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Interverranno i ricercatori Domenico D’Alelio ed Emanuela Dattolo, insieme alla tecnologa Daniela Cianelli.
All’incontro parteciperà anche Franz Neidl, naturalista di 92 anni appassionato di plancton, che nel pomeriggio, alle 16.30 nella Sala Sicurezza, riceverà un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare cittadini e studenti sull’importanza della tutela del mare e della biodiversità marina, promuovendo al tempo stesso una visione sostenibile dello sviluppo legato alla cosiddetta blue economy.
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