Referendum, risultato e affluenza in provincia: guidano Sperlonga e Cori, fanalino di coda Ponza. Latina sopra la media

LATINA – Il Comune di Latina ufficializza una collaborazione con Ater, l’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica per l’attuazione di “programmi innovativi di rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio abitativo pubblico e sociale”.

L’accordo, formalizzato con una delibera di giunta, è stato promosso su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e punta – spiegano dall’Ente – a rispondere al crescente fabbisogno abitativo della città attraverso una sinergia tecnico-scientifica. Gli obiettivi prioritari includono l’incremento dell’offerta di alloggi per le fasce più deboli e l’abbattimento dei costi di gestione grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate e al miglioramento delle prestazioni energetiche”.

Approvata anche un’altra delibera relativa a un intervento specifico di riqualificazione degli alloggi ERP situati in via Golfo Aranci, 340, a Borgo Grappa. Il progetto redatto dal dipartimento Edilizia del Comune di Latina, del valore complessivo di 613.409 euro, prevede lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione delle aree pubbliche di pertinenza. L’opera sarà finanziata attraverso la riprogrammazione di risorse regionali precedentemente assegnate e trasferite all’ATER. L’intervento si è reso urgente dopo che un sopralluogo tecnico effettuato ha evidenziato criticità strutturali, rendendo necessario un aggiornamento del piano dei lavori per restituire sicurezza e dignità ai residenti.

“Con l’approvazione dello schema di accordo e del primo documento di indirizzo alla progettazione per Borgo Grappa – afferma l’assessore Muzio – l’amministrazione compie un passo decisivo verso una pianificazione di medio-lungo periodo che mette al centro il recupero del patrimonio edilizio esistente. La nostra priorità è dare risposte concrete all’emergenza abitativa, garantendo rapidità negli interventi e l’attuazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo e sociale. Grazie alla sinergia con l’Ater, predisporremo infatti progetti di fattibilità tecnico-economica che permetteranno a Latina di candidarsi a importanti finanziamenti nazionali e regionali. Partiamo dal recupero di unità non utilizzate e dalla valorizzazione dei complessi comunali, migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini e riducendo l’impatto ambientale degli edifici. Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per via Golfo Aranci, inoltre – conclude Muzio – l’Ente è ora pronto a procedere con le fasi successive della progettazione e l’affidamento dei lavori, segnando un cambio di passo nella gestione delle politiche abitative del territorio”.