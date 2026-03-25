CRONACA
Omicidio in piazza Viola a Cisterna, condannato a 14 anni l’80enne Nicola Sanges
LATINA – E’ stato condannato a 14 anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario, l’ottantenne Nicola Sanges che per riavere 80 euro accoltellò Massimiliano Abbruzzese ferendolo gravemente con tre fendenti. L’uomo morì dieci giorni più tardi nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti. La sentenza di primo grado con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, è stata emessa ieri sera dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina che ha disposto anche una provvisionale per i familiari della vittima di 320mila euro e un risarcimento del danno da quantificare in sede civile. L’imputato il 30 maggio scorso incontrò la vittima nella centralissima piazza di Cisterna, luogo abituale di ritrovo, e al culmine di una lite per riavere i soldi che aveva prestato al 53enne, tirò fuori dalla tasca un coltello a serramanico colpendo Abbruzzese all’addome e al collo prima di essere fermato.
CRONACA
Spigno Saturnia, al via i lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. Accesso a Spigno Vecchio
SPIGNO SATURNIA – Dopo il cedimento della strada che si è verificato a febbraio scorso, partono i lavori sulla Strada Provinciale “Accesso a Spigno Vecchio”, nel territorio di Spigno Saturnia ora chiusa al traffico veicolare e pedonale.
Il progetto redatto a valle delle dovute verifiche tecniche, delle analisi geologiche e delle prove di laboratorio – spiegano dall’Ente in una nota – , prevede la realizzazione di una palificata bordo strada con il ripristino del corpo stradale e del sistema di regimentazione delle acque compromesso a seguito della frana. Al termine dei lavori sarà possibile procedere alla riapertura della strada al traffico veicolare, ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio.
“Si tratta di un intervento prioritario per la sicurezza dei cittadini e per il ripristino della viabilità in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico” – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale – “il Settore Viabilità ha agito tempestivamente nella fase emergenziale e oggi avviamo un’opera strutturale che consentirà di risolvere in maniera definitiva le criticità emerse. Il nostro obiettivo è restituire quanto prima questa importante arteria alla piena fruibilità, garantendo al contempo standard elevati di sicurezza e una corretta integrazione ambientale dell’intervento”.
CRONACA
Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne a Cori
CORI – Ossessionato dall’ex compagna, la minaccia e la perseguita. I Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne di Cori, già destinatario di ammonimento del Questore di Latina dall’Ottobre 2025, per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli accertamenti compiuti dal mese di gennaio. L’uomo continuava a perseguitare la donna, si era recato anche sul suo posto di lavoro, danneggiando le telecamere li installate, per poi addirittura asportarle, come denunciato dal proprietario dell’esercizio commerciale dove lavorava la donna. Non contento l’uomo aveva poi violato la proprietà per vedere se con la donna ci fosse qualcun’ altro. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari.
CRONACA
Tenta di suicidarsi da una palazzina in via Calatafimi, i sanitari prendono in carico la donna con disturbi
LATINA – E’ stata presa in carico dai sanitari la donna che stamattina ha tentato il suicidio a Latina. La donna con disturbi psichiatrici, minacciava di gettarsi da una palazzina in via Aspromonte, questa mattina intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ed i sanitari del 118 che hanno fatto desistere la donna, poi presa in carico e portata in ospedale.
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