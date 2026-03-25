Playoff quinto posto, prima gara per il Cisterna Volley il 4 aprile a Milano

Dopo il weekend di riposo, il Cisterna Volley è tornato in campo con una doppia seduta di allenamento presso il Palasport di via Delle Province. Mattina dedicata a pesi e palla, pomeriggio solo pallavolo: questo il ritmo di lavoro odierno, che proseguirà anche nei prossimi giorni con doppie sedute martedì e venerdì e allenamenti pomeridiani mercoledì e giovedì.

La squadra si prepara ai playoff quinto posto, in programma ad aprile, con una formula rinnovata rispetto alle stagioni precedenti: niente più girone all’italiana, ma quarti di finale, semifinali e finale. Nei quarti il Cisterna affronterà l’Allianz Milano, eliminata dalla corsa Scudetto da Verona. La prima partita si giocherà in trasferta, domenica 5 aprile (con possibile anticipo a sabato 4), mentre il ritorno al Palasport di via Delle Province è fissato per il 9 aprile. Un’eventuale “bella” si terrà il 12 aprile in trasferta.

Coach Paolo Falabella commenta: “Il momento più complicato è gestire il lungo periodo senza gare ufficiali. Abbiamo lavorato molto a livello fisico, e ora intensifichiamo gli aspetti tecnici e l’intensità. L’obiettivo è arrivare pronti alla prima partita. Conosciamo l’Allianz Milano, squadra di valore che ha dato filo da torcere a Verona. Ci aspettano gare difficili, ma l’importante sarà affrontarle esprimendo la nostra pallavolo”.

La formazione è al completo e le prossime settimane serviranno a rafforzare i meccanismi di squadra, prima di concentrarsi sugli avversari.