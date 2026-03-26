Basket, Latina vince il recupero con Chiusi: i pontini si impongono per 84-81

Cresce l’attesa per la Mezza Maratona di Latina, in programma il prossimo 29 marzo, che si avvia a registrare numeri da record. Le iscrizioni per la gara sui 9,8 chilometri sono già chiuse, mentre la distanza principale dei 21,097 chilometri è ormai prossima al sold out, con il tetto massimo fissato a 1.300 pettorali, di cui mille dedicati alla mezza maratona.

Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe il record assoluto di partecipazione per la manifestazione, ormai appuntamento consolidato nel calendario sportivo del territorio.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta – ha dichiarato Davide Fioriello, presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio –. La chiusura anticipata delle iscrizioni per la 9,8 km e il quasi sold out della mezza maratona sono il segno della crescita dell’evento e dell’entusiasmo che coinvolge sempre più atleti”.

La gara vedrà al via anche nomi di rilievo del mezzofondo nazionale e internazionale. Tra questi il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, presenza fissa della manifestazione, insieme ad atleti come Andrea Todisco e Sara Carnicelli, vice campionessa italiana di maratona. Attesi inoltre numerosi partecipanti dall’estero, con rappresentanze da 17 nazionalità.

L’evento potrà contare anche su un ampio sistema di collaborazioni istituzionali e private. Tra queste la Regione Lazio, che sarà presente con uno stand al villaggio gara allestito al Campo Coni, contribuendo alla promozione del territorio.

“La Mezza Maratona di Latina è un evento di grande richiamo, capace di valorizzare il territorio e promuovere sani stili di vita”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo.

Sulla stessa linea il sindaco di Latina Matilde Celentano, che evidenzia come la manifestazione rappresenti “un momento di identità collettiva e promozione del territorio”, mentre l’assessore allo Sport Andrea Chiarato sottolinea la crescita costante dell’evento sotto il profilo organizzativo e partecipativo.

Grande attenzione anche agli eventi collaterali, dalla Family Walk alla corsa dei bassotti, che contribuiranno a coinvolgere famiglie e appassionati. Complessivamente si stimano circa 2.000 partecipanti tra gare competitive e iniziative parallele.