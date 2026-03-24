POLITICA
Amministrazione Mosca, ricostituita la giunta: nominati due nuovi assessori
Si ricompone la squadra di governo dell’Amministrazione Mosca, che torna pienamente operativa con la nomina di due nuovi assessori. L’obiettivo dichiarato è garantire continuità amministrativa, portare a termine i progetti già avviati e dare impulso alle nuove iniziative in programma. Entrano in giunta Marcello Pastore, ufficiale dell’Esercito in pensione, e Claudia Laportella, libera professionista di Latina. Due figure individuate per rafforzare l’assetto amministrativo in ambiti ritenuti strategici. A Pastore sono state assegnate le deleghe alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con competenze su strade, illuminazione pubblica ed edilizia scolastica, settori centrali per la gestione quotidiana del territorio. Laportella si occuperà invece di Pubblica Istruzione e Cultura, ambiti chiave per lo sviluppo della comunità e per il sostegno alle nuove generazioni, tra formazione e valorizzazione dell’identità locale. Con la nuova composizione, l’amministrazione punta a consolidare l’azione di governo, mantenendo continuità nelle politiche già avviate e rilanciando l’attività amministrativa con deleghe definite e obiettivi operativi.
ATTUALITA'
Referendum, risultati e affluenza. In provincia vince il SI
In provincia di Latina è il Sì il voto prevalente al referendum sulla giustizia, in controtendenza con il risultato nazionale. I voti favorevoli alla riforma sono il 53,75%, contro il 46,25% del No, per un totale di oltre 122 mila voti a favore. Il risultato pontino si discosta dunque dalle prime proiezioni nazionali, dove ha trionfato il No, mentre nel Lazio meridionale il Sì ha prevalso con circa sette punti percentuali di vantaggio. Lo scrutinio prosegue, ma l’esito locale appare ormai consolidati
I comuni che hanno detto SI :
Campodimele (65%)
Monte San Biagio (65%)
Prossedi (65%)
San Felice Circeo (62,3%)
Pontinia (64,22%)
Sabaudia (62%)
Terracina (58,16%)
Fondi (57,62).
Cisterna (58,31%)
Minturno (51,54%)
Latina (54,52 % mancano ancora alcune sezioni)
Sezze (51,88%).
Bassiano (59,66%),
Lenola (61,47%),
Ponza (56,37%),
Priverno (55,16%),
Rocca Massima (63,30%),
Roccagorga (52,42%),
Roccasecca dei Volsci (58,64%),
Santi Cosma e Damiano (53,19%),
Sermoneta (54,59%),
Sonnino (59,55%)
Sperlonga (57,64%)
Spigno Saturnia (51,84)
I comuni che hanno votato NO:
Aprilia (no al 53,23%)
Gaeta (51,91%)
Formia (55,53%)
Castelforte (51,3%),
Cori (56,41%),
Itri (53,17%),
Maenza (51,09%),
Norma (56,37%)
Ventotene (61,72%).
L’affluenza complessiva
In provincia di Latina l’affluenza complessiva al voto per il referendum costituzionale sulla giustizia è stata del 57,59%, un dato leggermente inferiore rispetto al dato regionale del Lazio, dove a votare è stato il 61,68% degli elettori. Tra i comuni pontini, la partecipazione più alta si registra a Cori con il 62,91%, seguita da Sperlonga con il 62,33% e Campodimele con il 61,59%. Fanalino di coda Ponza, dove ha votato il 41,8% degli aventi diritto. Buon dato per il capoluogo: a Latina città l’affluenza ha raggiunto il 61,87%, sopra la media provinciale e in linea con quella regionale. Numeri che confermano una partecipazione significativa al voto.
POLITICA
Referendum giustizia, alle 23 in provincia di Latina ha votato il 43,92%. Urne riaperte
LATINA – Referendum resta alta l’affluenza alle urne: alle 23 affluenza definitiva nazionale al 46,07%, un record. La provincia di Latina ha votato il 43,92% degli aventi diritto, con Latina che segna il 48,10% battuta solo da Cori con il 48,84% e da Sermoneta con il 48,33%. Nel Lazio dato ancora più elevato a Roma con il 49,5%, ma la media regionale è del 48,23%.
Alle 7 seggi riaperti, sono 513 quelli allestiti in provincia di Latina dove non si sono registrate criticità. Si potrà votare ancora fino alle 15 poi inizierà lo scrutinio.
POLITICA
Alloggi per fasce deboli, accordo tra Comune di Latina e Ater per interventi di rigenerazione urbana
LATINA – Il Comune di Latina ufficializza una collaborazione con Ater, l’Azienda per l’edilizia residenziale pubblica per l’attuazione di “programmi innovativi di rigenerazione urbana e al recupero del patrimonio abitativo pubblico e sociale”.
L’accordo, formalizzato con una delibera di giunta, è stato promosso su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e punta – spiegano dall’Ente – a rispondere al crescente fabbisogno abitativo della città attraverso una sinergia tecnico-scientifica. Gli obiettivi prioritari includono l’incremento dell’offerta di alloggi per le fasce più deboli e l’abbattimento dei costi di gestione grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate e al miglioramento delle prestazioni energetiche”.
Approvata anche un’altra delibera relativa a un intervento specifico di riqualificazione degli alloggi ERP situati in via Golfo Aranci, 340, a Borgo Grappa. Il progetto redatto dal dipartimento Edilizia del Comune di Latina, del valore complessivo di 613.409 euro, prevede lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico e riqualificazione delle aree pubbliche di pertinenza. L’opera sarà finanziata attraverso la riprogrammazione di risorse regionali precedentemente assegnate e trasferite all’ATER. L’intervento si è reso urgente dopo che un sopralluogo tecnico effettuato ha evidenziato criticità strutturali, rendendo necessario un aggiornamento del piano dei lavori per restituire sicurezza e dignità ai residenti.
“Con l’approvazione dello schema di accordo e del primo documento di indirizzo alla progettazione per Borgo Grappa – afferma l’assessore Muzio – l’amministrazione compie un passo decisivo verso una pianificazione di medio-lungo periodo che mette al centro il recupero del patrimonio edilizio esistente. La nostra priorità è dare risposte concrete all’emergenza abitativa, garantendo rapidità negli interventi e l’attuazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo e sociale. Grazie alla sinergia con l’Ater, predisporremo infatti progetti di fattibilità tecnico-economica che permetteranno a Latina di candidarsi a importanti finanziamenti nazionali e regionali. Partiamo dal recupero di unità non utilizzate e dalla valorizzazione dei complessi comunali, migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini e riducendo l’impatto ambientale degli edifici. Con l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per via Golfo Aranci, inoltre – conclude Muzio – l’Ente è ora pronto a procedere con le fasi successive della progettazione e l’affidamento dei lavori, segnando un cambio di passo nella gestione delle politiche abitative del territorio”.
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