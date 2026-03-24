SPORT
Latina Basket, subito in campo contro Chiusi: obiettivo continuità dopo Livorno
Non c’è tempo per festeggiare in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket: archiviata la vittoria sul campo della capolista Livorno, i nerazzurri tornano subito in campo per il recupero della 23ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.
L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i pontini affronteranno l’Umana San Giobbe Chiusi in una sfida chiave per la parte alta della classifica.
La squadra guidata da Franco Gramenzi arriva al match con grande fiducia: 48 punti conquistati, secondo posto consolidato e una striscia aperta di dieci vittorie consecutive, culminata con il successo prestigioso contro Livorno, deciso all’overtime dal canestro allo scadere di Giombini.
Un risultato che rafforza le ambizioni dei nerazzurri, chiamati ora a confermarsi e a riscattare la sconfitta dell’andata. Lo scorso 11 ottobre, infatti, fu Chiusi a imporsi di misura (85-84), con il tiro della possibile vittoria di Latina fermatosi sul ferro a fil di sirena.
Di fronte ci sarà però un avversario in salute: Chiusi occupa la decima posizione con 28 punti ed è reduce da tre vittorie consecutive, tra cui il successo contro Caserta e quello in trasferta a Ferrara, arrivato dopo un tempo supplementare. Un momento positivo per la formazione allenata da coach Zanco, ormai vicina alla salvezza ma ancora in corsa per obiettivi più ambiziosi.
APPUNTAMENTI
Mezza Maratona di Latina verso il sold out: numeri record per l’edizione 2026
Cresce l’attesa per la Mezza Maratona di Latina, in programma il prossimo 29 marzo, che si avvia a registrare numeri da record. Le iscrizioni per la gara sui 9,8 chilometri sono già chiuse, mentre la distanza principale dei 21,097 chilometri è ormai prossima al sold out, con il tetto massimo fissato a 1.300 pettorali, di cui mille dedicati alla mezza maratona.
Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe il record assoluto di partecipazione per la manifestazione, ormai appuntamento consolidato nel calendario sportivo del territorio.
“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ricevuta – ha dichiarato Davide Fioriello, presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale Fidal Lazio –. La chiusura anticipata delle iscrizioni per la 9,8 km e il quasi sold out della mezza maratona sono il segno della crescita dell’evento e dell’entusiasmo che coinvolge sempre più atleti”.
La gara vedrà al via anche nomi di rilievo del mezzofondo nazionale e internazionale. Tra questi il pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, presenza fissa della manifestazione, insieme ad atleti come Andrea Todisco e Sara Carnicelli, vice campionessa italiana di maratona. Attesi inoltre numerosi partecipanti dall’estero, con rappresentanze da 17 nazionalità.
L’evento potrà contare anche su un ampio sistema di collaborazioni istituzionali e private. Tra queste la Regione Lazio, che sarà presente con uno stand al villaggio gara allestito al Campo Coni, contribuendo alla promozione del territorio.
“La Mezza Maratona di Latina è un evento di grande richiamo, capace di valorizzare il territorio e promuovere sani stili di vita”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo.
Sulla stessa linea il sindaco di Latina Matilde Celentano, che evidenzia come la manifestazione rappresenti “un momento di identità collettiva e promozione del territorio”, mentre l’assessore allo Sport Andrea Chiarato sottolinea la crescita costante dell’evento sotto il profilo organizzativo e partecipativo.
Grande attenzione anche agli eventi collaterali, dalla Family Walk alla corsa dei bassotti, che contribuiranno a coinvolgere famiglie e appassionati. Complessivamente si stimano circa 2.000 partecipanti tra gare competitive e iniziative parallele.
SPORT
Cisterna Volley, riparte la preparazione in vista dei playoff quinto posto
Dopo il weekend di riposo, il Cisterna Volley è tornato in campo con una doppia seduta di allenamento presso il Palasport di via Delle Province. Mattina dedicata a pesi e palla, pomeriggio solo pallavolo: questo il ritmo di lavoro odierno, che proseguirà anche nei prossimi giorni con doppie sedute martedì e venerdì e allenamenti pomeridiani mercoledì e giovedì.
La squadra si prepara ai playoff quinto posto, in programma ad aprile, con una formula rinnovata rispetto alle stagioni precedenti: niente più girone all’italiana, ma quarti di finale, semifinali e finale. Nei quarti il Cisterna affronterà l’Allianz Milano, eliminata dalla corsa Scudetto da Verona. La prima partita si giocherà in trasferta, domenica 5 aprile (con possibile anticipo a sabato 4), mentre il ritorno al Palasport di via Delle Province è fissato per il 9 aprile. Un’eventuale “bella” si terrà il 12 aprile in trasferta.
Coach Paolo Falabella commenta: “Il momento più complicato è gestire il lungo periodo senza gare ufficiali. Abbiamo lavorato molto a livello fisico, e ora intensifichiamo gli aspetti tecnici e l’intensità. L’obiettivo è arrivare pronti alla prima partita. Conosciamo l’Allianz Milano, squadra di valore che ha dato filo da torcere a Verona. Ci aspettano gare difficili, ma l’importante sarà affrontarle esprimendo la nostra pallavolo”.
La formazione è al completo e le prossime settimane serviranno a rafforzare i meccanismi di squadra, prima di concentrarsi sugli avversari.
SPORT
Basket, impresa Benacquista Latina: espugnato il parquet della capolista Livorno
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket mette a segno un’altra impresa battendo Livorno al Palamacchia: in questa stagione ancora nessuna squadra era riuscita a vincere sul parquet della capolista. Il successo, il decimo consecutivo per i nerazzurri, arriva dopo un tempo supplementare, sul punteggio di 85-87 grazie al canestro sulla sirena di Yannik Giombini.
In sala stampa coach Gramenzi ha voluto sottolineare il valore della prestazione, facendo i complimenti non solo ai suoi ragazzi ma anche all’avversario, evidenziando il lavoro quotidiano del gruppo, dello staff e della società, con una menzione speciale anche per il supporto del Dott. Fabio Tufo.
Per Latina il cammino prosegue senza sosta: mercoledì 25 marzo è in programma il recupero casalingo con Chiusi, seguito da un nuovo impegno interno domenica 29 contro Andrea Costa Imola. I pontini ora sono a -2 dalla vetta.
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