Aprilia, sequestrate 25mila paia di ciabatte di gomma infradito: contenevano ftalati

APRILIA – Venticinquemila paia di ciabatte infradito, provenienti dall’estremo oriente, realizzate con l’utilizzo di sostanze chimiche in misura superiore al consentito sono state sequestrate dall’Agenzia delle dogane di Aprilia. L’operazione, nata per contrastare e prevenire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza è avvenuta a seguito di un controllo accurato effettuato dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale di Aprilia sulle scarpe risultate non conformi ai parametri di sicurezza europea.

“Il sequestro è avvenuto – si legge in una nota – a seguito della scoperta di sostanze chimiche (ftalati), aggiunte alle materie plastiche per migliorarne la flessibilità e la modellabilità, i cui livelli sono risultati superiori ai limiti consentiti dalla normativa di settore, come accertato dall’Ufficio Laboratorio di Napoli. Tali sostanze sono considerate interferenti endocrini, in grado di causare gravi danni alla salute umana ed in particolare, allo sviluppo del sistema riproduttivo, al metabolismo e al sistema neurologico”.

Il carico era destinato a una società della provincia di Roma. La Procura della Repubblica di Velletri ha già convalidato il sequestro.