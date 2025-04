Al via il progetto di etichetta collettiva per l’olio di Sermoneta

SERMONETA – Dopo aver iscritto Sermoneta all’associazione nazionale Città dell’Olio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli prosegue il percorso di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali.

Rientra in questi obiettivi l’innovativo progetto volto a creare un’etichetta collettiva che identifichi e qualifichi l’olio di Sermoneta come prodotto di alta qualità, proveniente da terreni con una forte vocazione olivicola e una biodiversità unica.

Il progetto, che coinvolge l’Associazione Capol (Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina), punta a rafforzare la tutela e lo sviluppo della produzione di olio extra vergine di oliva, promuovendo al contempo la razionalizzazione della sua commercializzazione. L’obiettivo principale è incentivare il recupero dei terreni olivicoli abbandonati e sostenere le piccole produzioni locali, che nascono in territori ricchi di biodiversità.

“Il progetto prevede la creazione di un marchio collettivo, che servirà a qualificare e identificare l’olio prodotto a Sermoneta”, spiega l’assessore all’agricoltura Melissa Girardi. “La scelta di un marchio unico, infatti, consentirà di riconoscere immediatamente l’olio extra vergine di oliva prodotto nel comune, associandolo a un territorio noto per la sua tradizione olivicola e per la qualità della cultivar Itrana, da sempre simbolo di eccellenza”.

Non solo. Il progetto prevede anche il supporto tecnico per i produttori locali. Grazie alla collaborazione con il Capol, il Comune fornirà assistenza qualificata per migliorare e perfezionare la qualità dell’olio, sia in fase di produzione che di confezionamento. Il progetto è aperto a tutte le aziende agricole e ai frantoi che operano nel territorio di Sermoneta. Il disciplinare tecnico fornisce precise indicazioni per garantire che la produzione rispetti i criteri di qualità previsti dal progetto.

Gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2025. Avviso pubblico e modulistica sono sul sito web del Comune di Sermoneta. “La partecipazione al progetto – conclude l’assessore Girardi – rappresenta una grande opportunità per gli olivicoltori e i frantoi di Sermoneta, che potranno beneficiare di un supporto concreto per far crescere e valorizzare le proprie produzioni in un mercato sempre più attento alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti locali. L’iniziativa non solo aiuterà a migliorare la qualità del prodotto, ma contribuirà anche a sostenere l’economia locale, creando opportunità di lavoro e rafforzando il legame tra il territorio e i suoi produttori”.