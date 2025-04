Cori, uomo ferito con una coltellata e rapinato dei soldi

CORI – Grave episodio di cronaca a Cori dove questa mattina i Carabinieri sono intervenuti per una rapina con ferimento. La vittima è un cittadino bangladese di 41 anni che ha raccontato di essere stato avvicinato da quattro persone una delle quali dopo avergli sferrato una coltellata alla gamba, lo ha costretto a consegnare il portafogli che conteneva 280 euro. Il gruppo si è poi dileguato.

Il ferito dopo aver chiesto aiuto al 112 è stato caricato su un’ambulanza e trasferito all’ospedale di Velletri per le cure del caso. Sono in corso indagini dei Carabinieri di Cori per ricostruire le circostanze dei fatti e risalire agli autori del reato.