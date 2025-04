Lieve scossa di terremoto a Cori

Apprensione nella prima serata di ieri a Cori per una scossa di terremoto avvertita in paese. I residenti hanno sentito distintamente tremare la terra alle 19.17 ma la lieve scossa non ha fatto registrare danni. Secondo i dati dell’Ingv il terremoto di magnitudo 2.1 della scala Mercalli ha avuto epicentro a circa 5 chilometri dal centro di Cori e profondità di 10 chilometri. Le coordinate geografiche riportate sul sito dell’Ingv sono: 41.6338, 12.9700. Il sisma è stato avvertito anche dai cittadini di Rocca Massima.