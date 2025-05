Ripristinata la corrente all’ Ex Rossi Sud di Latina

LATINA- E’ stata ripristinata la corrente presso l’ex Rossi Sud, nei locali che ospitano parte dei residenti del campo Al Karama, lo annuncia il sindaco in una nota.

“L’attività avviata, su segnalazione dei Servizi sociali, con un coordinamento notturno che ha interessato i servizi comunali della Protezione civile e delle Manutenzioni e i servizi tecnici della Provincia, si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano – Il ripristino dell’energia elettrica, garantito attraverso un gruppo elettrogeno di continuità, si è reso necessario a seguito del furto di cavi, come accertato da puntuali verifiche. Cavi di collegamento con il quadro elettrico che sono stati sottratti furtivamente, la cui sostituzione sarà effettuata nei prossimi giorni. Nel frattempo si è provveduto con la fornitura del generatore elettrico. Ringrazio il vice sindaco Massimiliano Carnevale e l’assessore Michele Nasso per la particolare attenzione prestata per la risoluzione del problema venutasi a creare in un contesto abitativo particolarmente delicato, il personale e i dirigenti dei servizi comunali e provinciali coinvolti per il pronto intervento, e non ultumi il direttore generale del Comune Agostino Marcheselli che ha coordinato le attività, l’amministrazione provinciale nella persona del presidente Gerardo Stefanelli che ha offerto il supporto istituzionale per risolvere la criticità venutasi a creare all’interno della proprietà dell’ex Rossi Sud”