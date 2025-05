Latina, Cybersecurity e imprese al centro dell’incontro all’ex Garage Ruspi

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso l’ex Garage Ruspi di Latina, il convegno dal titolo “Cybersecurity – L’Arma dei Carabinieri e le Imprese”, un appuntamento promosso in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri, ANCE Latina e Unindustria Latina. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo dell’impresa ed esperti del settore, con l’obiettivo di fare luce su una delle minacce più attuali e insidiose per il sistema economico: gli attacchi informatici.

Nel corso del convegno si è discusso del crescente rischio legato alla criminalità informatica, un fenomeno in continua evoluzione che colpisce indistintamente aziende di ogni dimensione, provocando danni economici rilevanti, furti di dati sensibili e interruzioni dell’operatività.

I relatori – tra cui esponenti dell’Arma specializzati in sicurezza digitale, rappresentanti del tessuto produttivo locale e professionisti della cybersecurity – hanno offerto uno sguardo tecnico ma accessibile sulle strategie di prevenzione e sulle modalità di risposta agli attacchi informatici. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle imprese italiane e dei prodotti del Made in Italy all’estero, spesso bersaglio di furti di proprietà intellettuale e contraffazione digitale.

Il senso dell’incontro spiegato dalle parole del Presidente di Unindustria Latina Fausto Bianchi:

L’arma dei Carabinieri ha messo a disposizione tecnici specializzati per fornire informazioni utili alle imprese. Un incontro servito anche ad anticipare la minaccia cyber che può avere ricadute importanti sul lavoro anche in tema di sicurezza, come ha spiegato il Comandante Provinciale Col. Christian Angelillo:

“Le nostre imprese non sono sufficientemente preparare ad affrontare gli attacchi informatici” ha detto il Presidente Ance Latina Pierantonio Palluzzi:

*Interviste a cura di Roberta Sottoriva