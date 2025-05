Condannato per maltrattamenti alla ex compagna, uomo arrestato a Latina

Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia di Stato di Latina ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo originario di Siderno e residente a Latina, condannato in via definitiva per maltrattamenti contro l’ex compagna. La vicenda era iniziata nel 2020 e si è protratta fino alla denuncia presentata dalla vittima a fine 2023. Secondo quanto accertato dal Tribunale di Velletri, l’uomo aveva sottoposto la donna a comportamenti vessatori, umilianti e ingiuriosi, esercitando su di lei un controllo finanziario costante e arrivando, in due episodi, anche alle percosse. Rintracciato nella sua abitazione, l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e trasferito in carcere, dove dovrà scontare una pena definitiva di un anno e nove mesi.