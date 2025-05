Latina, messa di ringraziamento per il nuovo Papa Leone XIV

A seguito dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV, il vescovo di Latina Mariano Crociata ha annunciato una Messa di ringraziamento per stasera alle 21.00 nella Cattedrale di San Marco, invitando tutto il clero della Diocesi e i fedeli a partecipare. Per l’occasione, viene sospesa la prevista Veglia di preghiera per le vocazioni, che avrebbe dovuto svolgersi nello stesso orario nella chiesa di Santa Maria Goretti: “Non mancheremo comunque di portare anche questa intenzione nella celebrazione eucaristica”, ha scritto il vescovo nel suo messaggio alla Diocesi pontina.