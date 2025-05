Porte aperte nella Sala Cambellotti: sarà visitabile una domenica al mese fino alla primavera 2026

LATINA – La Provincia di Latina riapre le porte della Sala Cambellotti per una nuova stagione di visite guidate gratuite e iniziative culturali. Al centro del programma, la rassegna d’arte contemporanea “Redenzione dell’Arte”, pensata come un percorso immersivo che mette in dialogo il patrimonio artistico del primo Novecento con le espressioni più attuali della creatività.

Ogni prima domenica del mese, da maggio 2025 a marzo 2026, il pubblico potrà partecipare a visite guidate alla scoperta dell’opera e del pensiero di Duilio Cambellotti, e vedere da vicino l’imponente dipinto “Agro Redento”, vera e propria narrazione pittorica della bonifica dell’Agro Pontino e del riscatto di un territorio che ha saputo rigenerarsi nel tempo.

Contestualmente alle visite, nella sala antistante si alterneranno le opere di numerosi artisti contemporanei selezionati dal MAD Museo d’Arte Diffusa. Ogni esposizione sarà curata da Fabio D’Achille e offrirà una lettura inedita e stratificata dello spazio espositivo, in cui scultura, pittura, incisione, mosaico, ceramica e installazioni si intrecceranno con l’atmosfera storica del luogo.

La rassegna si inaugura domenica 4 maggio 2025 con la mostra personale di Tommaso Andreocci, primo di una lunga serie di appuntamenti che, mese dopo mese, daranno voce a linguaggi artistici diversi ma complementari, in un crescendo di emozioni e riflessioni. Le visite guidate si terranno alle ore 9:30, 10:30 e 11:30, e tutte le mostre sono legate con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite alle visite guidate del dipinto “Agro Redento”, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

“Arte a porte aperte” rientra nel più ampio progetto della Provincia di Latina volto a rendere gli spazi istituzionali veri e propri luoghi di cultura condivisa, accessibili, dinamici e vivi, capaci di promuovere la conoscenza del patrimonio e stimolare un dialogo aperto con la contemporaneità.

CALENDARIO ESPOSITIVO: Sala Cambellotti – Palazzo della Provincia, Latina.

Domenica 4 maggio 2025 – Tommaso Andreocci

Domenica 1° giugno 2025 – Emilia Isabella (scultura e pittura)

Domenica 6 luglio 2025 – Patrizio Marafini, Alberto Serarcangeli (pittura e incisione)

Domenica 3 agosto 2025 – Antonio Farina, Gabriele Casale (pittura e mosaico)

Domenica 7 settembre 2025 – Alberto Manzetti, Cruciano Nasca (pittura e scultura)

Domenica 5 ottobre 2025 – Marcello Trabucco, Michele Volpe (pittura e incisione)

Domenica 9 novembre 2025 – Francesco Paolo Martelli, Francesco Parisi (pittura e mosaico)

Domenica 7 dicembre 2025 – Luigi Menichelli, Massimo Palumbo (pittura e installazioni)

Domenica 4 gennaio 2026 – Roberto Andreatini, Claudio Cecconi (disegno, pittura e scultura)

Domenica 1° febbraio 2026 – Alessandra Chicarella, Fabrizio Gargano (pittura e fumetto)

Domenica 8 marzo 2026 – MAD Donna – Simonetta Massironi, Alena Panchishin (ceramica raku e pittura)