Terracina, arrestato per maltrattamenti e minacce: a dare l’allarme la figlia della compagna

La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un quarantenne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato nei giorni scorsi a seguito della richiesta d’aiuto giunta alla sala operativa da parte di una ragazza minorenne, figlia dell’attuale compagna dell’uomo, che ha segnalato una lite violenta in corso tra la madre e il suo compagno. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo, rientrato a casa insieme alla compagna, avrebbe iniziato a inveire verbalmente contro la figlia di lei. Dopo la fuga della ragazza dall’abitazione, l’aggressività si sarebbe riversata sulla madre, colpita con schiaffi al volto. La giovane, spaventata, è riuscita a mettersi in salvo uscendo di casa, ma l’uomo avrebbe continuato a minacciarla urlando dal balcone e inviandole messaggi vocali intimidatori, successivamente acquisiti dagli agenti come prova. All’arrivo della Polizia, la situazione non si è calmata. L’uomo ha tentato di aggredire il padre della ragazzina, sopraggiunto nel frattempo, e ha opposto resistenza anche nei confronti degli agenti intervenuti per bloccarlo. Alla luce della denuncia presentata dalla compagna e degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.